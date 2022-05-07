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Пожар в двух поселках Иркутской области уничтожил более сорока домов
Пожар в двух поселках Иркутской области уничтожил более сорока домов - РИА Новости, 07.05.2022
Пожар в двух поселках Иркутской области уничтожил более сорока домов
Пожар в двух поселках Иркутской области уничтожил 41 дом и школу, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:00
2022-05-07T19:00
2022-05-07T19:00
происшествия
иркутская область
тайшетский район
братский район
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ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Пожар в двух поселках Иркутской области уничтожил 41 дом и школу, сообщает ГУМЧС региона.В Иркутской области днем в субботу произошли два крупных пожара в населенных пунктах Половино-Черемхово Тайшетского района и садоводстве "Моргудон" Братского района. В настоящее время оба пожара локализованы."В селе Половино-Черемхово Тайшетского района пожар уничтожил 6 жилых домов и здание средней общеобразовательной школы… В садоводстве "Моргудон" огнем уничтожены 35 дачных домов", - говорится в сообщении.В настоящее время продолжается ликвидация открытого горения. Для выяснения причин возгорания в Половино-Черемхово направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.
https://ria.ru/20220507/pozhary-1787421350.html
иркутская область
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происшествия, иркутская область, тайшетский район, братский район
Пожар в двух поселках Иркутской области уничтожил более сорока домов
Пожар в двух поселках Иркутской области уничтожил более сорока домов и школу