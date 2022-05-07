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В районе Канска в Красноярском крае загорелись дачи - РИА Новости, 07.05.2022
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В районе Канска в Красноярском крае загорелись дачи
В районе Канска в Красноярском крае загорелись дачи - РИА Новости, 07.05.2022
В районе Канска в Красноярском крае загорелись дачи
Лесной пожар из-за сильного ветра перекинулся на дачи в районе города Канска Красноярского края, полиция эвакуирует жителей, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T18:10
2022-05-07T20:10
происшествия
канск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Лесной пожар из-за сильного ветра перекинулся на дачи в районе города Канска Красноярского края, полиция эвакуирует жителей, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД."Из-за возгорания лесного массива вблизи села Анцирь огонь сильным ветром перенесся на Краснокурышинские дачи Канска. Пожаром охвачены десятки дачных участков", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, полицейские работают на месте происшествия, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехнике пожарных служб, МЧС и скорой медпомощи."Кроме того сотрудники ОВД через громкоговорящие устройства информируют граждан о необходимости покинуть опасную зону и оказывают им содействие в эвакуации", - сообщает пресс-служба.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. По последним данным МЧС, в настоящее время локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края. На данный момент наиболее сложная ситуация в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ. Ранее сообщалось, что в крае огнем были охвачены около 200 строений. В крае объявлен режим ЧС.
канск
красноярский край
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Кадры пожаров в дачном поселке Канска
Краевое УМВД показало кадры пожаров в дачном поселке Канска
2022-05-07T18:10
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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ
Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей"
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происшествия, канск, красноярский край, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районе Канска в Красноярском крае загорелись дачи
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Лесной пожар из-за сильного ветра перекинулся на дачи в районе города Канска Красноярского края, полиция эвакуирует жителей, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД.
2022-05-07T18:10
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18:10 07.05.2022 (обновлено: 20:10 07.05.2022)
 
В районе Канска в Красноярском крае загорелись дачи

ГУ МВД: дачи загорелись в районе Канска в Красноярском крае, людей эвакуируют

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Лесной пожар из-за сильного ветра перекинулся на дачи в районе города Канска Красноярского края, полиция эвакуирует жителей, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД.
"Из-за возгорания лесного массива вблизи села Анцирь огонь сильным ветром перенесся на Краснокурышинские дачи Канска. Пожаром охвачены десятки дачных участков", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полицейские работают на месте происшествия, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехнике пожарных служб, МЧС и скорой медпомощи.
"Кроме того сотрудники ОВД через громкоговорящие устройства информируют граждан о необходимости покинуть опасную зону и оказывают им содействие в эвакуации", - сообщает пресс-служба.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. По последним данным МЧС, в настоящее время локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края. На данный момент наиболее сложная ситуация в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ. Ранее сообщалось, что в крае огнем были охвачены около 200 строений. В крае объявлен режим ЧС.
 
ПроисшествияКанскКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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