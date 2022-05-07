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В районе Канска в Красноярском крае загорелись дачи

В районе Канска в Красноярском крае загорелись дачи - РИА Новости, 07.05.2022

В районе Канска в Красноярском крае загорелись дачи

Лесной пожар из-за сильного ветра перекинулся на дачи в районе города Канска Красноярского края, полиция эвакуирует жителей, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T18:10

2022-05-07T18:10

2022-05-07T20:10

происшествия

канск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Лесной пожар из-за сильного ветра перекинулся на дачи в районе города Канска Красноярского края, полиция эвакуирует жителей, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД."Из-за возгорания лесного массива вблизи села Анцирь огонь сильным ветром перенесся на Краснокурышинские дачи Канска. Пожаром охвачены десятки дачных участков", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, полицейские работают на месте происшествия, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехнике пожарных служб, МЧС и скорой медпомощи."Кроме того сотрудники ОВД через громкоговорящие устройства информируют граждан о необходимости покинуть опасную зону и оказывают им содействие в эвакуации", - сообщает пресс-служба.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. По последним данным МЧС, в настоящее время локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края. На данный момент наиболее сложная ситуация в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ. Ранее сообщалось, что в крае огнем были охвачены около 200 строений. В крае объявлен режим ЧС.

канск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожаров в дачном поселке Канска Краевое УМВД показало кадры пожаров в дачном поселке Канска 2022-05-07T18:10 true PT0M22S

Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей" 2022-05-07T18:10 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, канск, красноярский край, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)