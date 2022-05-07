https://ria.ru/20220507/pozhar-1787401107.html

В Тайшетском районе Приангарья ввели режим ЧС из-за крупного пожара

В Тайшетском районе Приангарья ввели режим ЧС из-за крупного пожара - РИА Новости, 07.05.2022

В Тайшетском районе Приангарья ввели режим ЧС из-за крупного пожара

Режим ЧС введен в Тайшетском районе Иркутской области из-за крупного пожара в поселке Половино-Черемхово, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:02

2022-05-07T16:02

2022-05-07T16:02

происшествия

тайшетский район

иркутская область

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ИРКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Тайшетском районе Иркутской области из-за крупного пожара в поселке Половино-Черемхово, сообщает пресс-служба правительства региона.В поселке Половино-Черемхово Тайшетского района пожарные тушат 7 домов и здание школы. Общая площадь пожара составляет 4 гектара. В ликвидации задействованы 69 человек, 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Работа по тушению осложняется отсутствием источников воды и сильным ветром."В связи с крупным пожаром на ж/д станции Половино-Черемхово в Тайшетском районе сегодня с 16 часов (11.00 мск) введен режим ЧС", - говорится в сообщении.В Тайшетский район выехал первый заместитель губернатора региона Роман Колесов.Вечером в правительстве пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут рассмотрены причины пожара и меры помощи.

https://ria.ru/20220507/dela-1787397742.html

тайшетский район

иркутская область

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происшествия, тайшетский район, иркутская область