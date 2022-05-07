https://ria.ru/20220507/pozhar-1787401107.html
В Тайшетском районе Приангарья ввели режим ЧС из-за крупного пожара
В Тайшетском районе Приангарья ввели режим ЧС из-за крупного пожара - РИА Новости, 07.05.2022
В Тайшетском районе Приангарья ввели режим ЧС из-за крупного пожара
Режим ЧС введен в Тайшетском районе Иркутской области из-за крупного пожара в поселке Половино-Черемхово, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:02
2022-05-07T16:02
2022-05-07T16:02
происшествия
тайшетский район
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878491_0:51:1600:951_1920x0_80_0_0_cf6258a10ab94787ab1a7704ca57ac51.jpg
ИРКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Тайшетском районе Иркутской области из-за крупного пожара в поселке Половино-Черемхово, сообщает пресс-служба правительства региона.В поселке Половино-Черемхово Тайшетского района пожарные тушат 7 домов и здание школы. Общая площадь пожара составляет 4 гектара. В ликвидации задействованы 69 человек, 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Работа по тушению осложняется отсутствием источников воды и сильным ветром."В связи с крупным пожаром на ж/д станции Половино-Черемхово в Тайшетском районе сегодня с 16 часов (11.00 мск) введен режим ЧС", - говорится в сообщении.В Тайшетский район выехал первый заместитель губернатора региона Роман Колесов.Вечером в правительстве пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут рассмотрены причины пожара и меры помощи.
https://ria.ru/20220507/dela-1787397742.html
тайшетский район
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878491_132:0:1468:1002_1920x0_80_0_0_67b5bbc7c1e4e1e21b92187ef94400e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тайшетский район, иркутская область
В Тайшетском районе Приангарья ввели режим ЧС из-за крупного пожара
В Тайшетском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за крупного пожара