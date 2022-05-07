https://ria.ru/20220507/pozhar-1787397009.html

В поселке Листвянка Кемеровской области ликвидировали открытое горение

В поселке Листвянка Кемеровской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 07.05.2022

В поселке Листвянка Кемеровской области ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, в деревне Изындеево и поселке Итат Тяжинского округа Кемеровской области пожары локализованы, огнем... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:26

2022-05-07T15:26

2022-05-07T15:26

происшествия

листвянка

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, в деревне Изындеево и поселке Итат Тяжинского округа Кемеровской области пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Сообщалось, что более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа Кемеровской области в условиях сильного ветра, жители эвакуированы, пострадавших нет."В поселке Листвянка ликвидация открытого горения. В деревне Изындеево и поселке Итатском пожары локализованы. Огнем повреждены свыше 60 строений", – сообщили в пресс-службе.Собеседница агентства уточнила, что всего на ликвидации последствий возгорания работают 130 человек и 30 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда.

https://ria.ru/20220506/pozhar-1787329740.html

листвянка

кемеровская область

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происшествия, листвянка, кемеровская область