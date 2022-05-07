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В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 07.05.2022
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В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома
В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 07.05.2022
В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома
Огонь от пала сухой растительности перекинулся на четыре жилых дома в Оричевском районе Кировской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:18
2022-05-07T15:18
происшествия
кировская область
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Огонь от пала сухой растительности перекинулся на четыре жилых дома в Оричевском районе Кировской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате пала сухой растительности в населенном пункте Суводи огонь перекинулся на четыре дома", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, кировская область
15:18 07.05.2022
 
В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома

В Оричевском районе Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Огонь от пала сухой растительности перекинулся на четыре жилых дома в Оричевском районе Кировской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате пала сухой растительности в населенном пункте Суводи огонь перекинулся на четыре дома", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что общая площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.
Тушение пожара в СНТ Малиновка Курганской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 17:19
Из СНТ в Кургане около 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за пала травы
 
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