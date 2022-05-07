https://ria.ru/20220507/pozhar-1787395424.html
В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома
В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 07.05.2022
В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома
Огонь от пала сухой растительности перекинулся на четыре жилых дома в Оричевском районе Кировской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:18
2022-05-07T15:18
2022-05-07T15:18
происшествия
кировская область
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Огонь от пала сухой растительности перекинулся на четыре жилых дома в Оричевском районе Кировской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате пала сухой растительности в населенном пункте Суводи огонь перекинулся на четыре дома", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20220428/pozhar-1785991805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область
В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома
В Оричевском районе Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома