https://ria.ru/20220507/pozhar-1787395424.html

В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома

В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 07.05.2022

В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома

Огонь от пала сухой растительности перекинулся на четыре жилых дома в Оричевском районе Кировской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:18

2022-05-07T15:18

2022-05-07T15:18

происшествия

кировская область

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Огонь от пала сухой растительности перекинулся на четыре жилых дома в Оричевском районе Кировской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате пала сухой растительности в населенном пункте Суводи огонь перекинулся на четыре дома", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20220428/pozhar-1785991805.html

кировская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кировская область