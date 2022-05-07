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В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет - РИА Новости, 07.05.2022
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В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет
В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет - РИА Новости, 07.05.2022
В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет
Школа и шесть частных домов горят в Тайшетском районе Иркутской области, в Братском районе региона пожар случился в садоводстве, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:51
2022-05-07T15:22
происшествия
тайшетский район
братский район
красноярский край
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Школа и шесть частных домов горят в Тайшетском районе Иркутской области, в Братском районе региона пожар случился в садоводстве, пострадавших нет, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.Уточняется, что в Тайшетском районе пожары зарегистрированы в селе Половино-Черемхово, расположенном в 10 километрах от Красноярского края."В Тайшетском районе горит шесть домов и школа. Все осложняется погодными условиям: сильный ветер и +24. Предварительные данные по причинам разнятся. Работают дознаватели. Главное, что нет жертв… Второй пожар - в Братском районе в садоводстве "Маргудон" горит несколько домов. Пострадавших нет", - написал Кобзев в Telegram.По данным ГУМЧС региона, в поселке Половино-Черемхово пожарные тушат возгорания в семи домах и здании школы. Общая площадь пожара составляет 4 гектара. В ликвидации задействованы 69 человек, 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Работа по тушению осложняется отсутствием водоисточников и сильными порывами ветра. В поселке Моргудон Братского района на 17.30 (12.30 мск) горят 15 дачных домов и 4 гектара сухой травы.Местные власти разворачивают пункты временного размещения. В Тайшетский район выехал первый заместитель губернатора Роман Колесов. К месту пожара в Братском районе выехал заместитель мэра Братска Михаил Зубаков.Вечером в правительстве пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут рассмотрены причины обоих пожаров и меры помощи.
https://ria.ru/20220506/pozhar-1787329740.html
тайшетский район
братский район
красноярский край
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происшествия, тайшетский район, братский район, красноярский край, иркутская область, игорь кобзев
14:51 07.05.2022 (обновлено: 15:22 07.05.2022)
 
В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет

В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Иркутской области
Лесные пожары в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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Лесные пожары в Иркутской области. Архивное фото
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ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Школа и шесть частных домов горят в Тайшетском районе Иркутской области, в Братском районе региона пожар случился в садоводстве, пострадавших нет, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Уточняется, что в Тайшетском районе пожары зарегистрированы в селе Половино-Черемхово, расположенном в 10 километрах от Красноярского края.
"В Тайшетском районе горит шесть домов и школа. Все осложняется погодными условиям: сильный ветер и +24. Предварительные данные по причинам разнятся. Работают дознаватели. Главное, что нет жертв… Второй пожар - в Братском районе в садоводстве "Маргудон" горит несколько домов. Пострадавших нет", - написал Кобзев в Telegram.
По данным ГУМЧС региона, в поселке Половино-Черемхово пожарные тушат возгорания в семи домах и здании школы. Общая площадь пожара составляет 4 гектара. В ликвидации задействованы 69 человек, 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Работа по тушению осложняется отсутствием водоисточников и сильными порывами ветра. В поселке Моргудон Братского района на 17.30 (12.30 мск) горят 15 дачных домов и 4 гектара сухой травы.
Местные власти разворачивают пункты временного размещения. В Тайшетский район выехал первый заместитель губернатора Роман Колесов. К месту пожара в Братском районе выехал заместитель мэра Братска Михаил Зубаков.
Вечером в правительстве пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут рассмотрены причины обоих пожаров и меры помощи.
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ПроисшествияТайшетский районБратский районКрасноярский крайИркутская областьИгорь Кобзев
 
 
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