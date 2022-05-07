https://ria.ru/20220507/pozhar-1787392624.html

В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет

В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет - РИА Новости, 07.05.2022

В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет

Школа и шесть частных домов горят в Тайшетском районе Иркутской области, в Братском районе региона пожар случился в садоводстве, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:51

2022-05-07T14:51

2022-05-07T15:22

происшествия

тайшетский район

братский район

красноярский край

иркутская область

игорь кобзев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574154309_0:72:1526:930_1920x0_80_0_0_a2cb44a221b7a34e550fb8efcdc0b228.jpg

ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Школа и шесть частных домов горят в Тайшетском районе Иркутской области, в Братском районе региона пожар случился в садоводстве, пострадавших нет, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.Уточняется, что в Тайшетском районе пожары зарегистрированы в селе Половино-Черемхово, расположенном в 10 километрах от Красноярского края."В Тайшетском районе горит шесть домов и школа. Все осложняется погодными условиям: сильный ветер и +24. Предварительные данные по причинам разнятся. Работают дознаватели. Главное, что нет жертв… Второй пожар - в Братском районе в садоводстве "Маргудон" горит несколько домов. Пострадавших нет", - написал Кобзев в Telegram.По данным ГУМЧС региона, в поселке Половино-Черемхово пожарные тушат возгорания в семи домах и здании школы. Общая площадь пожара составляет 4 гектара. В ликвидации задействованы 69 человек, 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Работа по тушению осложняется отсутствием водоисточников и сильными порывами ветра. В поселке Моргудон Братского района на 17.30 (12.30 мск) горят 15 дачных домов и 4 гектара сухой травы.Местные власти разворачивают пункты временного размещения. В Тайшетский район выехал первый заместитель губернатора Роман Колесов. К месту пожара в Братском районе выехал заместитель мэра Братска Михаил Зубаков.Вечером в правительстве пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут рассмотрены причины обоих пожаров и меры помощи.

https://ria.ru/20220506/pozhar-1787329740.html

тайшетский район

братский район

красноярский край

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тайшетский район, братский район, красноярский край, иркутская область, игорь кобзев