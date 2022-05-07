https://ria.ru/20220507/pozhar-1787392624.html
В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет
В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет - РИА Новости, 07.05.2022
В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет
Школа и шесть частных домов горят в Тайшетском районе Иркутской области, в Братском районе региона пожар случился в садоводстве, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:51
2022-05-07T14:51
2022-05-07T15:22
происшествия
тайшетский район
братский район
красноярский край
иркутская область
игорь кобзев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574154309_0:72:1526:930_1920x0_80_0_0_a2cb44a221b7a34e550fb8efcdc0b228.jpg
ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Школа и шесть частных домов горят в Тайшетском районе Иркутской области, в Братском районе региона пожар случился в садоводстве, пострадавших нет, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.Уточняется, что в Тайшетском районе пожары зарегистрированы в селе Половино-Черемхово, расположенном в 10 километрах от Красноярского края."В Тайшетском районе горит шесть домов и школа. Все осложняется погодными условиям: сильный ветер и +24. Предварительные данные по причинам разнятся. Работают дознаватели. Главное, что нет жертв… Второй пожар - в Братском районе в садоводстве "Маргудон" горит несколько домов. Пострадавших нет", - написал Кобзев в Telegram.По данным ГУМЧС региона, в поселке Половино-Черемхово пожарные тушат возгорания в семи домах и здании школы. Общая площадь пожара составляет 4 гектара. В ликвидации задействованы 69 человек, 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Работа по тушению осложняется отсутствием водоисточников и сильными порывами ветра. В поселке Моргудон Братского района на 17.30 (12.30 мск) горят 15 дачных домов и 4 гектара сухой травы.Местные власти разворачивают пункты временного размещения. В Тайшетский район выехал первый заместитель губернатора Роман Колесов. К месту пожара в Братском районе выехал заместитель мэра Братска Михаил Зубаков.Вечером в правительстве пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут рассмотрены причины обоих пожаров и меры помощи.
https://ria.ru/20220506/pozhar-1787329740.html
тайшетский район
братский район
красноярский край
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574154309_146:0:1386:930_1920x0_80_0_0_396b385b778040ac7ebd038600cd47a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тайшетский район, братский район, красноярский край, иркутская область, игорь кобзев
14:51 07.05.2022 (обновлено: 15:22 07.05.2022)
В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет
В поселке под Иркутском горят школа и шесть домов, пострадавших нет
ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости.
Школа и шесть частных домов горят в Тайшетском районе Иркутской области, в Братском районе региона пожар случился в садоводстве, пострадавших нет, сообщил
губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Уточняется, что в Тайшетском районе пожары зарегистрированы в селе Половино-Черемхово, расположенном в 10 километрах от Красноярского края.
"В Тайшетском районе горит шесть домов и школа. Все осложняется погодными условиям: сильный ветер и +24. Предварительные данные по причинам разнятся. Работают дознаватели. Главное, что нет жертв… Второй пожар - в Братском районе в садоводстве "Маргудон" горит несколько домов. Пострадавших нет", - написал Кобзев в Telegram
.
По данным ГУМЧС региона, в поселке Половино-Черемхово пожарные тушат возгорания в семи домах и здании школы. Общая площадь пожара составляет 4 гектара. В ликвидации задействованы 69 человек, 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Работа по тушению осложняется отсутствием водоисточников и сильными порывами ветра. В поселке Моргудон Братского района на 17.30 (12.30 мск) горят 15 дачных домов и 4 гектара сухой травы.
Местные власти разворачивают пункты временного размещения. В Тайшетский район выехал первый заместитель губернатора Роман Колесов. К месту пожара в Братском районе выехал заместитель мэра Братска Михаил Зубаков.
Вечером в правительстве пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут рассмотрены причины обоих пожаров и меры помощи.