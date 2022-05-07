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В Красноярском крае горят строения, пилорамы и детский сад - РИА Новости, 07.05.2022
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В Красноярском крае горят строения, пилорамы и детский сад
В Красноярском крае горят строения, пилорамы и детский сад - РИА Новости, 07.05.2022
В Красноярском крае горят строения, пилорамы и детский сад
Около 200 строений, несколько пилорам, детский сад горят в разных районах Красноярского края, есть погибшие, сообщает Telegram-канал краевого главка МЧС. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:34
2022-05-07T11:42
происшествия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Около 200 строений, несколько пилорам, детский сад горят в разных районах Красноярского края, есть погибшие, сообщает Telegram-канал краевого главка МЧС."В Красноярском крае все силы и средства работают на тушении многочисленных пожаров в населенных пунктах. Огонь распространяется в более чем 16 населенных пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад... Уже есть погибшие – в Шарыповском и Казачинском районах", - говорится в сообщении.По данным МЧС, для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Во всех случаях тушение осложняется погодными условиями – сильный ветер ускоряет распространение пожаров и препятствует ликвидации. В крае введен режим ЧС.
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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:34 07.05.2022 (обновлено: 11:42 07.05.2022)
 
В Красноярском крае горят строения, пилорамы и детский сад

В Красноярском крае горят около 200 строений, пилорамы и детский сад, есть погибшие

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Около 200 строений, несколько пилорам, детский сад горят в разных районах Красноярского края, есть погибшие, сообщает Telegram-канал краевого главка МЧС.
Красноярском крае все силы и средства работают на тушении многочисленных пожаров в населенных пунктах. Огонь распространяется в более чем 16 населенных пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад... Уже есть погибшие – в Шарыповском и Казачинском районах", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Во всех случаях тушение осложняется погодными условиями – сильный ветер ускоряет распространение пожаров и препятствует ликвидации. В крае введен режим ЧС.
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 11:17
В Красноярском крае объявили режим ЧС из-за пожаров
 
ПроисшествияКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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