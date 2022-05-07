https://ria.ru/20220507/pozhar-1787347081.html

Во время пожаров в Омской области погиб мужчина

Во время пожаров в Омской области погиб мужчина - РИА Новости, 07.05.2022

Во время пожаров в Омской области погиб мужчина

Возбуждены уголовные дела по статье "Халатность" в связи с крупными пожарами в городе Называевск и селе Новоалександровка, где погиб 64-летний мужчина, сообщили РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:12

2022-05-07T08:12

2022-05-07T12:20

происшествия

называевск

россия

омская область

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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Возбуждены уголовные дела по статье "Халатность" в связи с крупными пожарами в городе Называевск и селе Новоалександровка, где погиб 64-летний мужчина, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.Пожары начались 6 мая в нескольких населенных пунктах региона. В их тушении принимали участие более 200 спасателей. Локализация возгораний была усложнена погодными условиями и сильным ветром порывами до 25 м/с."В городе Называевске пожар возник в электроподстанции с последующим возгоранием сухой травы, в результате сильного ветра огонь перекинулся на соседние здания. Сгорело 88 строений, погибших людей нет. В селе Новоалександровка в результате пожаров сгорело 24 строения, погиб 65-летний мужчина", - пояснили в пресс-службе ведомства.На месте происшествий работают следственные группы. Проводятся осмотры территорий, допросы потерпевших и свидетелей и другие следственные действия."Возбуждены уголовные дела по факту пожаров в селе Новоалександровка и городе Называевске по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ - халатность", - добавили в пресс-службе.Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20220506/pozhary-1787166762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, называевск, россия, омская область