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Во время пожаров в Омской области погиб мужчина - РИА Новости, 07.05.2022
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Во время пожаров в Омской области погиб мужчина
Во время пожаров в Омской области погиб мужчина - РИА Новости, 07.05.2022
Во время пожаров в Омской области погиб мужчина
Возбуждены уголовные дела по статье "Халатность" в связи с крупными пожарами в городе Называевск и селе Новоалександровка, где погиб 64-летний мужчина, сообщили РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:12
2022-05-07T12:20
происшествия
называевск
россия
омская область
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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Возбуждены уголовные дела по статье "Халатность" в связи с крупными пожарами в городе Называевск и селе Новоалександровка, где погиб 64-летний мужчина, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.Пожары начались 6 мая в нескольких населенных пунктах региона. В их тушении принимали участие более 200 спасателей. Локализация возгораний была усложнена погодными условиями и сильным ветром порывами до 25 м/с."В городе Называевске пожар возник в электроподстанции с последующим возгоранием сухой травы, в результате сильного ветра огонь перекинулся на соседние здания. Сгорело 88 строений, погибших людей нет. В селе Новоалександровка в результате пожаров сгорело 24 строения, погиб 65-летний мужчина", - пояснили в пресс-службе ведомства.На месте происшествий работают следственные группы. Проводятся осмотры территорий, допросы потерпевших и свидетелей и другие следственные действия."Возбуждены уголовные дела по факту пожаров в селе Новоалександровка и городе Называевске по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ - халатность", - добавили в пресс-службе.Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Расследование продолжается.
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происшествия, называевск, россия, омская область
08:12 07.05.2022 (обновлено: 12:20 07.05.2022)
 
Во время пожаров в Омской области погиб мужчина

Во время пожаров в Омской области погиб мужчина, возбуждено дело по статье "Халатность"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожар в Называевске Омской области
Пожар в Называевске Омской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожар в Называевске Омской области
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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Возбуждены уголовные дела по статье "Халатность" в связи с крупными пожарами в городе Называевск и селе Новоалександровка, где погиб 64-летний мужчина, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Пожары начались 6 мая в нескольких населенных пунктах региона. В их тушении принимали участие более 200 спасателей. Локализация возгораний была усложнена погодными условиями и сильным ветром порывами до 25 м/с.
"В городе Называевске пожар возник в электроподстанции с последующим возгоранием сухой травы, в результате сильного ветра огонь перекинулся на соседние здания. Сгорело 88 строений, погибших людей нет. В селе Новоалександровка в результате пожаров сгорело 24 строения, погиб 65-летний мужчина", - пояснили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествий работают следственные группы. Проводятся осмотры территорий, допросы потерпевших и свидетелей и другие следственные действия.
"Возбуждены уголовные дела по факту пожаров в селе Новоалександровка и городе Называевске по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ - халатность", - добавили в пресс-службе.
Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Расследование продолжается.
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