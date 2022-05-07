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Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 27 человек
Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 27 человек - РИА Новости, 07.05.2022
Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 27 человек
Украинские войска с начала текущих суток потеряли в боях с военными Донецкой народной республики 27 человек, сообщила в субботу Народная милиция ДНР. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:16
2022-05-07T19:16
2022-05-07T19:23
специальная военная операция на украине
днр
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток потеряли в боях с военными Донецкой народной республики 27 человек, сообщила в субботу Народная милиция ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 27 украинских националистов, одну огневую позицию 152-мм самоходных артиллеристских установок 2С3 "Акация", два бронетранспортера и один полевой склад с боеприпасами", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции ДНР.Как отмечается в заявлении, размещенном в Telegram-канале Народной милиции, также "захвачены одна 152-мм буксируемая пушка-гаубица, два БМП".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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днр, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
19:16 07.05.2022 (обновлено: 19:23 07.05.2022)
Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 27 человек
В ДНР сообщили, что украинские националисты за сутки потеряли 27 человек