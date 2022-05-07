При обстреле Кировского района Донецка пострадали еще два человека
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Кировского района Донецка пострадали еще двое
Последствия обстрела в Кировском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Еще два человека пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о еще двух пострадавших: женщине 1970 и мужчине 1979 г.р. в результате утреннего обстрела ВФУ Кировского района г. Донецка"- говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что "количество жертв среди гражданских лиц за 7 мая выросло до девяти человек".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.