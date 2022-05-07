https://ria.ru/20220507/postradavshie-1787404553.html
При пожарах в Красноярском крае пострадали три человека
При пожарах в Красноярском крае пострадали три человека - РИА Новости, 07.05.2022
При пожарах в Красноярском крае пострадали три человека
Три человека пострадали при масштабных пожарах в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:27
2022-05-07T16:27
2022-05-07T16:27
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. Три человека пострадали при масштабных пожарах в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.В субботу в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались пожары, по данным СК, погибли пять человек. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил агентству, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.В региональной прокуратуре агентству сообщили о трех пострадавших."Угрозы жизни пострадавших нет. Двое с ожогами средней тяжести (5-10%), один с тяжёлыми (17-19%). Перевозить не собираются, районная больница справляется", - сказал собеседник агентства.Согласно информации надзорного ведомства, пострадавшие находились в селе Талажанка.По последним данным МЧС, локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края.
https://ria.ru/20220507/pozhar-1787382501.html
красноярский край
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ
Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей"
2022-05-07T16:27
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожарах в Красноярском крае пострадали три человека
При масштабных пожарах в Красноярском крае пострадали три человека, угрозы их жизни нет