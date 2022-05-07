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Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР на 80 процентов под контролем ВС России - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/popasnaya-1787390832.html
Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР на 80 процентов под контролем ВС России
Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР на 80 процентов под контролем ВС России - РИА Новости, 07.05.2022
Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР на 80 процентов под контролем ВС России
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР на 80% находится под контролем Вооруженных сил России. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:37
2022-05-07T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
попасная
луганская народная республика
россия
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР на 80% находится под контролем Вооруженных сил России."Мне доложил... (замглавы управления Росгвардии по Чечне) Даниил Васильевич Мартынов, что Попасная на 80% находится под контролем наших вооруженных сил. Подразделение южной группировки полностью завершило зачистку своей части города - промзоны, центральная часть города также находится под нашим контролем", - сказал Кадыров в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.Он добавил, что город заблокирован российскими войсками и "находится в кольце".Попасная находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР , по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786495057.html
попасная
луганская народная республика
россия
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353
60
353
60
Кадыров о ситуации в городе Попасная и поселке Нижнее
Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР на 80% находится под контролем ВС РФ, а также о том, что поселок Нижнее в ЛНР полностью перешел под контроль ВС РФ.
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в мире, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), попасная, луганская народная республика, россия, сергей лавров, владимир путин, рамзан кадыров
14:37 07.05.2022 (обновлено: 15:10 07.05.2022)
 
Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР на 80 процентов под контролем ВС России

Глава Чечни Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР на 80 процентов под контролем ВС России

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР на 80% находится под контролем Вооруженных сил России.
"Мне доложил... (замглавы управления Росгвардии по Чечне) Даниил Васильевич Мартынов, что Попасная на 80% находится под контролем наших вооруженных сил. Подразделение южной группировки полностью завершило зачистку своей части города - промзоны, центральная часть города также находится под нашим контролем", - сказал Кадыров в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
Он добавил, что город заблокирован российскими войсками и "находится в кольце".
Попасная находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР , по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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