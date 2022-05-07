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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 07.05.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 07.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода с прояснениями без существенных осадков и до плюс 17-19 ожидается сегодня в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:08
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общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями без существенных осадков и до плюс 17-19 ожидается сегодня в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице и окрестностях будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона. Погода облачная с прояснениями без существенных осадков. Максимальная температура воздуха 17-19 градусов, в Подмосковье - от 15 до 20 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик добавил, что ветер будет юго-западным 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать, и к вечеру барометр покажет 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормальных значений.
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общество, московская область (подмосковье)
08:08 07.05.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидают до 19 градусов тепла

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями без существенных осадков и до плюс 17-19 ожидается сегодня в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице и окрестностях будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона. Погода облачная с прояснениями без существенных осадков. Максимальная температура воздуха 17-19 градусов, в Подмосковье - от 15 до 20 градусов тепла", - сообщил Леус.
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Синоптик добавил, что ветер будет юго-западным 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать, и к вечеру барометр покажет 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормальных значений.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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