https://ria.ru/20220507/pogoda-1787346516.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 07.05.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная погода с прояснениями без существенных осадков и до плюс 17-19 ожидается сегодня в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:08

2022-05-07T08:08

2022-05-07T08:08

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями без существенных осадков и до плюс 17-19 ожидается сегодня в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице и окрестностях будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона. Погода облачная с прояснениями без существенных осадков. Максимальная температура воздуха 17-19 градусов, в Подмосковье - от 15 до 20 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик добавил, что ветер будет юго-западным 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать, и к вечеру барометр покажет 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормальных значений.

https://ria.ru/20220505/pogoda-1787008131.html

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье)