https://ria.ru/20220507/pogibshie-1787427901.html
В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных
В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных - РИА Новости, 07.05.2022
В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что состоялась первая с начала спецоперации на Украине взаимная передача тел погибших военнослужащих. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:35
2022-05-07T19:35
2022-05-07T19:35
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
дарья морозова
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что состоялась первая с начала спецоперации на Украине взаимная передача тел погибших военнослужащих."Сегодня, 7 мая, впервые с начала проведения спецоперации нам удалось осуществить взаимную передачу тел погибших военнослужащих", - написала Морозова в Telegram-канале.Она отметила, что пока украинская сторона обдумывала возможность проведения обмена, ДНР была вынуждена захоронить более сотни представителей украинских войск на территории республики.Омбудсмен выразила надежду, что в дальнейшем процесс взаимной передачи тел будет проводиться своевременно и на постоянной основе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/obmen-1786339141.html
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украина, донецкая народная республика, дарья морозова, донбасс
В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных
Омбудсмен ДНР Морозова заявила, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных