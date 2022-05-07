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В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/pogibshie-1787427901.html
В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных
В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных - РИА Новости, 07.05.2022
В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что состоялась первая с начала спецоперации на Украине взаимная передача тел погибших военнослужащих. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:35
2022-05-07T19:35
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
дарья морозова
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что состоялась первая с начала спецоперации на Украине взаимная передача тел погибших военнослужащих."Сегодня, 7 мая, впервые с начала проведения спецоперации нам удалось осуществить взаимную передачу тел погибших военнослужащих", - написала Морозова в Telegram-канале.Она отметила, что пока украинская сторона обдумывала возможность проведения обмена, ДНР была вынуждена захоронить более сотни представителей украинских войск на территории республики.Омбудсмен выразила надежду, что в дальнейшем процесс взаимной передачи тел будет проводиться своевременно и на постоянной основе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
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украина, донецкая народная республика, дарья морозова, донбасс
19:35 07.05.2022
 
В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных

Омбудсмен ДНР Морозова заявила, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных

© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что состоялась первая с начала спецоперации на Украине взаимная передача тел погибших военнослужащих.
"Сегодня, 7 мая, впервые с начала проведения спецоперации нам удалось осуществить взаимную передачу тел погибших военнослужащих", - написала Морозова в Telegram-канале.
Она отметила, что пока украинская сторона обдумывала возможность проведения обмена, ДНР была вынуждена захоронить более сотни представителей украинских войск на территории республики.
Омбудсмен выразила надежду, что в дальнейшем процесс взаимной передачи тел будет проводиться своевременно и на постоянной основе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваДонбасс
 
 
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