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Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кузбасса возросло до четырех - РИА Новости, 07.05.2022
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Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кузбасса возросло до четырех
Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кузбасса возросло до четырех - РИА Новости, 07.05.2022
Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кузбасса возросло до четырех
Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кемеровской области увеличилось до четырех, сгорели 143 дома, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:35
2022-05-07T19:35
происшествия
кемеровская область
россия
листвянка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кемеровской области увеличилось до четырех, сгорели 143 дома, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) округа.Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители были эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындеево и поселке Итат пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)."Да", – ответили РИА Новости в ЕДДС на вопрос о том, выросло ли число погибших в Тяжинском районе после пожара до четырех и сгорели ли 143 дома.Собеседница агентства уточнила, что все четверо погибших обнаружены в поселке Итатский.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/pozhary-1787422107.html
кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, россия, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:35 07.05.2022
 
Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кузбасса возросло до четырех

Число погибших в пожарах в Тяжинском округе Кузбасса возросло до четырех, сгорели 143 дома

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудники пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кемеровской области увеличилось до четырех, сгорели 143 дома, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) округа.
Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители были эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындеево и поселке Итат пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
"Да", – ответили РИА Новости в ЕДДС на вопрос о том, выросло ли число погибших в Тяжинском районе после пожара до четырех и сгорели ли 143 дома.
Собеседница агентства уточнила, что все четверо погибших обнаружены в поселке Итатский.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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ПроисшествияКемеровская областьРоссияЛиствянкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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