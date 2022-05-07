Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кузбасса возросло до четырех
Число погибших в пожарах в Тяжинском округе Кузбасса возросло до четырех, сгорели 143 дома
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кемеровской области увеличилось до четырех, сгорели 143 дома, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) округа.
Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители были эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындеево и поселке Итат пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
"Да", – ответили РИА Новости в ЕДДС на вопрос о том, выросло ли число погибших в Тяжинском районе после пожара до четырех и сгорели ли 143 дома.
Собеседница агентства уточнила, что все четверо погибших обнаружены в поселке Итатский.