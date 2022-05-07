https://ria.ru/20220507/pogibshie-1787427353.html

Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кузбасса возросло до четырех

Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кузбасса возросло до четырех - РИА Новости, 07.05.2022

Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кузбасса возросло до четырех

Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кемеровской области увеличилось до четырех, сгорели 143 дома, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T19:35

2022-05-07T19:35

2022-05-07T19:35

происшествия

кемеровская область

россия

листвянка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Число погибших при пожарах в Тяжинском округе Кемеровской области увеличилось до четырех, сгорели 143 дома, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) округа.Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители были эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындеево и поселке Итат пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)."Да", – ответили РИА Новости в ЕДДС на вопрос о том, выросло ли число погибших в Тяжинском районе после пожара до четырех и сгорели ли 143 дома.Собеседница агентства уточнила, что все четверо погибших обнаружены в поселке Итатский.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/pozhary-1787422107.html

кемеровская область

россия

листвянка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кемеровская область, россия, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)