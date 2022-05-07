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В одном из сгоревших в Кемеровской области домов нашли тела троих погибших - РИА Новости, 07.05.2022
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В одном из сгоревших в Кемеровской области домов нашли тела троих погибших
В одном из сгоревших в Кемеровской области домов нашли тела троих погибших - РИА Новости, 07.05.2022
В одном из сгоревших в Кемеровской области домов нашли тела троих погибших
Трое погибших обнаружены в одном из частных домов после ликвидации возгорания в Тяжинском округе Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:48
2022-05-07T15:50
происшествия
кемеровская область
россия
листвянка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Трое погибших обнаружены в одном из частных домов после ликвидации возгорания в Тяжинском округе Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Сообщалось, что более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа Кемеровской области в условиях сильного ветра, жители были эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Пётр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындеево и поселке Итат пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений."По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). По предварительным данным, в одном из жилых домов после ликвидации возгорания обнаружены сильно обгоревшие тела трех человек. В настоящее время следователи осматривают места происшествия, принимаются меры, направленные на установление личностей погибших. На месте происшествия также работает судебный медик", – сообщает ведомство.Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехало руководство управления, следственная группа, в составе которой следователи отделов по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, россия, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:48 07.05.2022 (обновлено: 15:50 07.05.2022)
 
В одном из сгоревших в Кемеровской области домов нашли тела троих погибших

Три человека обнаружены погибшими при пожаре в Тяжинском округе Кузбасса, возбуждено дело

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ликвидируют пожар
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Трое погибших обнаружены в одном из частных домов после ликвидации возгорания в Тяжинском округе Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Сообщалось, что более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа Кемеровской области в условиях сильного ветра, жители были эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Пётр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындеево и поселке Итат пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 15:26
В поселке Листвянка Кемеровской области ликвидировали открытое горение
"По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). По предварительным данным, в одном из жилых домов после ликвидации возгорания обнаружены сильно обгоревшие тела трех человек. В настоящее время следователи осматривают места происшествия, принимаются меры, направленные на установление личностей погибших. На месте происшествия также работает судебный медик", – сообщает ведомство.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехало руководство управления, следственная группа, в составе которой следователи отделов по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 15:18
В Кировской области огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияЛиствянкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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