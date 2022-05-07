https://ria.ru/20220507/pogibshie-1787399387.html

В одном из сгоревших в Кемеровской области домов нашли тела троих погибших

В одном из сгоревших в Кемеровской области домов нашли тела троих погибших - РИА Новости, 07.05.2022

В одном из сгоревших в Кемеровской области домов нашли тела троих погибших

Трое погибших обнаружены в одном из частных домов после ликвидации возгорания в Тяжинском округе Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:48

2022-05-07T15:48

2022-05-07T15:50

происшествия

кемеровская область

россия

листвянка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Трое погибших обнаружены в одном из частных домов после ликвидации возгорания в Тяжинском округе Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Сообщалось, что более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа Кемеровской области в условиях сильного ветра, жители были эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Пётр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындеево и поселке Итат пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений."По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). По предварительным данным, в одном из жилых домов после ликвидации возгорания обнаружены сильно обгоревшие тела трех человек. В настоящее время следователи осматривают места происшествия, принимаются меры, направленные на установление личностей погибших. На месте происшествия также работает судебный медик", – сообщает ведомство.Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехало руководство управления, следственная группа, в составе которой следователи отделов по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

https://ria.ru/20220507/pozhar-1787397009.html

https://ria.ru/20220507/pozhar-1787395424.html

кемеровская область

россия

листвянка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, кемеровская область, россия, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)