https://ria.ru/20220507/pogibshaya-1787433851.html

При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина

При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина - РИА Новости, 07.05.2022

При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что в дачном поселке Моргудон при пожаре погибла женщина. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T20:22

2022-05-07T20:22

2022-05-07T20:22

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что в дачном поселке Моргудон при пожаре погибла женщина.В субботу в двух населенных пунктах Иркутской области произошли крупные пожары."В дачном посёлке Моргудон пострадало 35 домов. По информации администрации, в основном - нежилые. Погибла пенсионерка. Эвакуировано около 150 человек", - написал Кобзев в Telegram.В поселке Половино-Черемхово сгорели шесть жилых и два нежилых дома и школа. Глава региона отметил, что в сгоревшей школе учились 82 ребёнка. Детей с педагогами переведут в посёлок Юрты.Пострадавшие разместились у родственников. Людям оказывается материальная помощь в соответствии с законом.Тушение огня осложнялось сильным порывистым ветром. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе введен режим ЧС.

https://ria.ru/20220507/pozhar-1787428166.html

иркутская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, иркутская область, игорь кобзев