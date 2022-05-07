https://ria.ru/20220507/pogibshaya-1787433851.html
При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина
При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина - РИА Новости, 07.05.2022
При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что в дачном поселке Моргудон при пожаре погибла женщина. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T20:22
2022-05-07T20:22
2022-05-07T20:22
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что в дачном поселке Моргудон при пожаре погибла женщина.В субботу в двух населенных пунктах Иркутской области произошли крупные пожары."В дачном посёлке Моргудон пострадало 35 домов. По информации администрации, в основном - нежилые. Погибла пенсионерка. Эвакуировано около 150 человек", - написал Кобзев в Telegram.В поселке Половино-Черемхово сгорели шесть жилых и два нежилых дома и школа. Глава региона отметил, что в сгоревшей школе учились 82 ребёнка. Детей с педагогами переведут в посёлок Юрты.Пострадавшие разместились у родственников. Людям оказывается материальная помощь в соответствии с законом.Тушение огня осложнялось сильным порывистым ветром. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе введен режим ЧС.
https://ria.ru/20220507/pozhar-1787428166.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, игорь кобзев
При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина
Губернатор Кобзев: при пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина
ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил
, что в дачном поселке Моргудон при пожаре погибла женщина.
В субботу в двух населенных пунктах Иркутской области
произошли крупные пожары.
"В дачном посёлке Моргудон пострадало 35 домов. По информации администрации, в основном - нежилые. Погибла пенсионерка. Эвакуировано около 150 человек", - написал Кобзев в Telegram.
В поселке Половино-Черемхово сгорели шесть жилых и два нежилых дома и школа. Глава региона отметил, что в сгоревшей школе учились 82 ребёнка. Детей с педагогами переведут в посёлок Юрты.
Пострадавшие разместились у родственников. Людям оказывается материальная помощь в соответствии с законом.
Тушение огня осложнялось сильным порывистым ветром. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе введен режим ЧС.