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При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина - РИА Новости, 07.05.2022
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При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина
При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина - РИА Новости, 07.05.2022
При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что в дачном поселке Моргудон при пожаре погибла женщина. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T20:22
2022-05-07T20:22
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что в дачном поселке Моргудон при пожаре погибла женщина.В субботу в двух населенных пунктах Иркутской области произошли крупные пожары."В дачном посёлке Моргудон пострадало 35 домов. По информации администрации, в основном - нежилые. Погибла пенсионерка. Эвакуировано около 150 человек", - написал Кобзев в Telegram.В поселке Половино-Черемхово сгорели шесть жилых и два нежилых дома и школа. Глава региона отметил, что в сгоревшей школе учились 82 ребёнка. Детей с педагогами переведут в посёлок Юрты.Пострадавшие разместились у родственников. Людям оказывается материальная помощь в соответствии с законом.Тушение огня осложнялось сильным порывистым ветром. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе введен режим ЧС.
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происшествия, иркутская область, игорь кобзев
20:22 07.05.2022
 
При пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина

Губернатор Кобзев: при пожаре в дачном поселке в Иркутской области погибла женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что в дачном поселке Моргудон при пожаре погибла женщина.
В субботу в двух населенных пунктах Иркутской области произошли крупные пожары.
"В дачном посёлке Моргудон пострадало 35 домов. По информации администрации, в основном - нежилые. Погибла пенсионерка. Эвакуировано около 150 человек", - написал Кобзев в Telegram.
В поселке Половино-Черемхово сгорели шесть жилых и два нежилых дома и школа. Глава региона отметил, что в сгоревшей школе учились 82 ребёнка. Детей с педагогами переведут в посёлок Юрты.
Пострадавшие разместились у родственников. Людям оказывается материальная помощь в соответствии с законом.
Тушение огня осложнялось сильным порывистым ветром. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе введен режим ЧС.
Пожарный - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 19:37
В Иркутской области ввели режим ЧС
 
ПроисшествияИркутская областьИгорь Кобзев
 
 
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