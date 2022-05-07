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Пленный хорватский наемник рассказал о хорошем обращении российских военных - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/plennyy-1787434990.html
Пленный хорватский наемник рассказал о хорошем обращении российских военных
Пленный хорватский наемник рассказал о хорошем обращении российских военных - РИА Новости, 07.05.2022
Пленный хорватский наемник рассказал о хорошем обращении российских военных
Попавший в плен на Украине хорватский наемник рассказал, что с ним хорошо обращаются и предоставили медпомощь. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T20:38
2022-05-07T20:38
специальная военная операция на украине
мариуполь
хорватия
киев
украина
донбасс
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Попавший в плен на Украине хорватский наемник рассказал, что с ним хорошо обращаются и предоставили медпомощь."Я хорошо себя чувствую. За исключением того, что меня допрашивают, обращаются со мной хорошо. Иногда лучше, чем в моей армии. Нас хорошо кормят, нам предоставили медицинскую помощь", - сказал он в интервью RT.Хорватский наемник также рассказал, как попал в плен. "Мы покидали Мариуполь и шли пешком, прячась, передвигались только ночью, избегая любых контактов. Нас схватили около 5 утра 24-го числа. Мы шли всю ночь, были очень уставшие и не обратили внимание, что подошли слишком близко к месту расположения российских военных. Они заметили нас. Мы не хотели бороться и просто сдались", - заявил пленный.Наемник сообщил, что подписал контракт с украинской армией 25 мая 2020 года, так как хотел получить гражданство страны. "Мне сказали, что по истечении трёхлетнего срока контракта я смогу получить украинское гражданство. Я хотел получить гражданство, потому что я встретил тут женщину, в которую влюбился. У нее была больная мать тут, и она не хотела уезжать из страны. Так что я искал разные способы получить украинское гражданство", - рассказал он.Он подчеркнул, что особого военного опыта у него не было, ни в каких крупных военных операциях он до этого не участвовал. По словам хорвата, в его батальоне были четыре иностранца, включая его самого. Остальные трое - из Британии.Как сообщил в субботу хорватский национальный телеканал HRT, МИД Хорватии подтвердил задержание вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе. Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в вооруженном конфликте на стороне Киева.
https://ria.ru/20220507/zaderzhanie-1787405559.html
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мариуполь, хорватия, киев, украина, донбасс
20:38 07.05.2022
 
Пленный хорватский наемник рассказал о хорошем обращении российских военных

Пленный хорватский наемник рассказал о хорошем обращении российских военных

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобожденных территориях
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Попавший в плен на Украине хорватский наемник рассказал, что с ним хорошо обращаются и предоставили медпомощь.
"Я хорошо себя чувствую. За исключением того, что меня допрашивают, обращаются со мной хорошо. Иногда лучше, чем в моей армии. Нас хорошо кормят, нам предоставили медицинскую помощь", - сказал он в интервью RT.
Загреб, Хорватия - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 16:32
МИД Хорватии подтвердил задержание своего гражданина в Мариуполе
Хорватский наемник также рассказал, как попал в плен. "Мы покидали Мариуполь и шли пешком, прячась, передвигались только ночью, избегая любых контактов. Нас схватили около 5 утра 24-го числа. Мы шли всю ночь, были очень уставшие и не обратили внимание, что подошли слишком близко к месту расположения российских военных. Они заметили нас. Мы не хотели бороться и просто сдались", - заявил пленный.
Наемник сообщил, что подписал контракт с украинской армией 25 мая 2020 года, так как хотел получить гражданство страны. "Мне сказали, что по истечении трёхлетнего срока контракта я смогу получить украинское гражданство. Я хотел получить гражданство, потому что я встретил тут женщину, в которую влюбился. У нее была больная мать тут, и она не хотела уезжать из страны. Так что я искал разные способы получить украинское гражданство", - рассказал он.
Он подчеркнул, что особого военного опыта у него не было, ни в каких крупных военных операциях он до этого не участвовал. По словам хорвата, в его батальоне были четыре иностранца, включая его самого. Остальные трое - из Британии.
Как сообщил в субботу хорватский национальный телеканал HRT, МИД Хорватии подтвердил задержание вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе. Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в вооруженном конфликте на стороне Киева.
Военнослужащий народной милиции ДНР в районе металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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Иностранные наемники могут оставаться на "Азовстали", сообщил Гаврилов
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольХорватияКиевУкраинаДонбасс
 
 
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