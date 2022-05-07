https://ria.ru/20220507/plennyy-1787434990.html

Пленный хорватский наемник рассказал о хорошем обращении российских военных

Пленный хорватский наемник рассказал о хорошем обращении российских военных - РИА Новости, 07.05.2022

Пленный хорватский наемник рассказал о хорошем обращении российских военных

Попавший в плен на Украине хорватский наемник рассказал, что с ним хорошо обращаются и предоставили медпомощь. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T20:38

2022-05-07T20:38

2022-05-07T20:38

специальная военная операция на украине

мариуполь

хорватия

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украина

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Попавший в плен на Украине хорватский наемник рассказал, что с ним хорошо обращаются и предоставили медпомощь."Я хорошо себя чувствую. За исключением того, что меня допрашивают, обращаются со мной хорошо. Иногда лучше, чем в моей армии. Нас хорошо кормят, нам предоставили медицинскую помощь", - сказал он в интервью RT.Хорватский наемник также рассказал, как попал в плен. "Мы покидали Мариуполь и шли пешком, прячась, передвигались только ночью, избегая любых контактов. Нас схватили около 5 утра 24-го числа. Мы шли всю ночь, были очень уставшие и не обратили внимание, что подошли слишком близко к месту расположения российских военных. Они заметили нас. Мы не хотели бороться и просто сдались", - заявил пленный.Наемник сообщил, что подписал контракт с украинской армией 25 мая 2020 года, так как хотел получить гражданство страны. "Мне сказали, что по истечении трёхлетнего срока контракта я смогу получить украинское гражданство. Я хотел получить гражданство, потому что я встретил тут женщину, в которую влюбился. У нее была больная мать тут, и она не хотела уезжать из страны. Так что я искал разные способы получить украинское гражданство", - рассказал он.Он подчеркнул, что особого военного опыта у него не было, ни в каких крупных военных операциях он до этого не участвовал. По словам хорвата, в его батальоне были четыре иностранца, включая его самого. Остальные трое - из Британии.Как сообщил в субботу хорватский национальный телеканал HRT, МИД Хорватии подтвердил задержание вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе. Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в вооруженном конфликте на стороне Киева.

https://ria.ru/20220507/zaderzhanie-1787405559.html

https://ria.ru/20220504/azov-1786876646.html

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хорватия

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мариуполь, хорватия, киев, украина, донбасс