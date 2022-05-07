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Делегация Брестской области примет участие в праздновании 9 Мая в Пензе - РИА Новости, 07.05.2022
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Пензенская область
https://ria.ru/20220507/penza-1787381955.html
Делегация Брестской области примет участие в праздновании 9 Мая в Пензе
Делегация Брестской области примет участие в праздновании 9 Мая в Пензе - РИА Новости, 07.05.2022
Делегация Брестской области примет участие в праздновании 9 Мая в Пензе
Делегация Брестской области Белоруссии прибыла с визитом в Пензенскую область для участия в культурной и деловой программе, гости посетят родину защитника... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:22
2022-05-07T13:22
пензенская область
белоруссия
пензенская область
пенза
день победы
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ПЕНЗА, 7 мая - РИА Новости. Делегация Брестской области Белоруссии прибыла с визитом в Пензенскую область для участия в культурной и деловой программе, гости посетят родину защитника Бресткой крепости Андрея Митрофановича Кижеватова, а также примут участие в торжествах ко Дню Победы, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко."По моему приглашению в Пензу прибыла делегация Республики Беларусь во главе с председателем Брестского областного совета депутатов Юрием Иосифовичем Наркевичем... Вместе мы посетим родину Героя Советского Союза Андрея Митрофановича Кижеватова - защитника Брестской крепости. В музее его имени собраны сведения о самом герое, о его семье, экспонаты и реликвии, переданные Брестской погранзаставой. Также члены делегации из Беларуси примут участие в торжествах ко Дню Победы, которые в этом году пройдут в традиционном, массовом, формате", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.Он отметил, что гости ознакомятся с достопримечательностями, культурой и традициями народов региона, а также состоится обсуждение реализации достигнутых в Бресте договоренностей об экономическом сотрудничестве.Как уточнили в пресс-службе правительства региона, пензенская делегация посещала Белоруссию в конце марта - начале апреля текущего года, тогда Мельниченко и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко провели первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области и подписали соответствующий протокол.Отмечается, что Белоруссия на протяжении многих лет выступает одним из основных внешнеторговых партнеров Пензенской области, у региона заключены с Минским, Гомельским, Могилевским, Брестским областными исполнительными комитетами, а также правительством республики пять соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, каждое из которых реализуется в рамках конкретных планов совместных мероприятий.
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белоруссия, пензенская область, пенза, день победы
13:22 07.05.2022
 
Делегация Брестской области примет участие в праздновании 9 Мая в Пензе

Делегация Брестской области Белоруссии примет участие в праздновании 9 Мая в Пензе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПразднование Дня Победы
Празднование Дня Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕНЗА, 7 мая - РИА Новости. Делегация Брестской области Белоруссии прибыла с визитом в Пензенскую область для участия в культурной и деловой программе, гости посетят родину защитника Бресткой крепости Андрея Митрофановича Кижеватова, а также примут участие в торжествах ко Дню Победы, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
"По моему приглашению в Пензу прибыла делегация Республики Беларусь во главе с председателем Брестского областного совета депутатов Юрием Иосифовичем Наркевичем... Вместе мы посетим родину Героя Советского Союза Андрея Митрофановича Кижеватова - защитника Брестской крепости. В музее его имени собраны сведения о самом герое, о его семье, экспонаты и реликвии, переданные Брестской погранзаставой. Также члены делегации из Беларуси примут участие в торжествах ко Дню Победы, которые в этом году пройдут в традиционном, массовом, формате", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что гости ознакомятся с достопримечательностями, культурой и традициями народов региона, а также состоится обсуждение реализации достигнутых в Бресте договоренностей об экономическом сотрудничестве.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, пензенская делегация посещала Белоруссию в конце марта - начале апреля текущего года, тогда Мельниченко и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко провели первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области и подписали соответствующий протокол.
Отмечается, что Белоруссия на протяжении многих лет выступает одним из основных внешнеторговых партнеров Пензенской области, у региона заключены с Минским, Гомельским, Могилевским, Брестским областными исполнительными комитетами, а также правительством республики пять соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, каждое из которых реализуется в рамках конкретных планов совместных мероприятий.
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