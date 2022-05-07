https://ria.ru/20220507/otlichie-1787435353.html

Пленный хорватский наемник рассказал об отличии нацбатальона "Азов" от ВСУ

Пленный хорватский наемник рассказал об отличии нацбатальона "Азов" от ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022

Пленный хорватский наемник рассказал об отличии нацбатальона "Азов" от ВСУ

Попавший в плен хорватский наемник рассказал об отличии нацистского батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) от украинских РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T20:43

2022-05-07T20:43

2022-05-07T23:31

специальная военная операция на украине

украина

мариуполь

хорватия

донбасс

вооруженные силы украины

батальон "азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149369/26/1493692687_0:332:2687:1843_1920x0_80_0_0_61f2c0c8eb898c2fc33e077c9a012f99.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Попавший в плен хорватский наемник рассказал об отличии нацистского батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) от украинских войск."Да, есть разница. Как мне рассказывали, батальон "Азов" подчиняется тем же приказам, что и Нацгвардия. Они участвуют в обороне, но мы получаем разные приказы. Они не являются частью украинских Вооруженных сил", — рассказал он в интервью RT.Говоря об идеологии нацбатальона "Азов", хорват рассказал, что слышал рассказы о том, что они делают, но сам свидетелем никогда не был."Я слышал об их нацистской идеологии. Я также слышал об ужасных вещах, которые они совершают с жителями. Сам лично не видел подобных вещей, но мне показывали видео, ужасные вещи, что они делали. Ужасная жестокость", — добавил он.Как сообщил в субботу хорватский национальный телеканал HRT, МИД Хорватии подтвердил задержание Вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе. Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в вооруженном конфликте на стороне Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны России, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/plennyy-1787434990.html

https://ria.ru/20220507/prestupleniya-1787335018.html

украина

мариуполь

хорватия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, мариуполь, хорватия, донбасс, вооруженные силы украины, батальон "азов"