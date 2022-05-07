Рейтинг@Mail.ru
Пленный хорватский наемник рассказал об отличии нацбатальона "Азов" от ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/otlichie-1787435353.html
Пленный хорватский наемник рассказал об отличии нацбатальона "Азов" от ВСУ
Пленный хорватский наемник рассказал об отличии нацбатальона "Азов" от ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022
Пленный хорватский наемник рассказал об отличии нацбатальона "Азов" от ВСУ
Попавший в плен хорватский наемник рассказал об отличии нацистского батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) от украинских РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T20:43
2022-05-07T23:31
специальная военная операция на украине
украина
мариуполь
хорватия
донбасс
вооруженные силы украины
батальон "азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149369/26/1493692687_0:332:2687:1843_1920x0_80_0_0_61f2c0c8eb898c2fc33e077c9a012f99.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Попавший в плен хорватский наемник рассказал об отличии нацистского батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) от украинских войск."Да, есть разница. Как мне рассказывали, батальон "Азов" подчиняется тем же приказам, что и Нацгвардия. Они участвуют в обороне, но мы получаем разные приказы. Они не являются частью украинских Вооруженных сил", — рассказал он в интервью RT.Говоря об идеологии нацбатальона "Азов", хорват рассказал, что слышал рассказы о том, что они делают, но сам свидетелем никогда не был."Я слышал об их нацистской идеологии. Я также слышал об ужасных вещах, которые они совершают с жителями. Сам лично не видел подобных вещей, но мне показывали видео, ужасные вещи, что они делали. Ужасная жестокость", — добавил он.Как сообщил в субботу хорватский национальный телеканал HRT, МИД Хорватии подтвердил задержание Вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе. Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в вооруженном конфликте на стороне Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны России, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/plennyy-1787434990.html
https://ria.ru/20220507/prestupleniya-1787335018.html
украина
мариуполь
хорватия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149369/26/1493692687_55:0:2634:1934_1920x0_80_0_0_3d92e996c88981ace282f174732b54ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, мариуполь, хорватия, донбасс, вооруженные силы украины, батальон "азов"
20:43 07.05.2022 (обновлено: 23:31 07.05.2022)
 
Пленный хорватский наемник рассказал об отличии нацбатальона "Азов" от ВСУ

Пленный хорватский наемник рассказал об отличии нацбатальона "Азов" от украинских войск

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Азов" приняли присягу в Киеве
Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Бойцы батальона "Азов" приняли присягу в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Попавший в плен хорватский наемник рассказал об отличии нацистского батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) от украинских войск.
"Да, есть разница. Как мне рассказывали, батальон "Азов" подчиняется тем же приказам, что и Нацгвардия. Они участвуют в обороне, но мы получаем разные приказы. Они не являются частью украинских Вооруженных сил", — рассказал он в интервью RT.
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 20:38Специальная военная операция на Украине
Пленный хорватский наемник рассказал о хорошем обращении российских военных
Говоря об идеологии нацбатальона "Азов", хорват рассказал, что слышал рассказы о том, что они делают, но сам свидетелем никогда не был.
"Я слышал об их нацистской идеологии. Я также слышал об ужасных вещах, которые они совершают с жителями. Сам лично не видел подобных вещей, но мне показывали видео, ужасные вещи, что они делали. Ужасная жестокость", — добавил он.
Как сообщил в субботу хорватский национальный телеканал HRT, МИД Хорватии подтвердил задержание Вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе. Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в вооруженном конфликте на стороне Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны России, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 01:02Специальная военная операция на Украине
Французская журналистка представила в ООН показания о преступлениях "Азова"
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМариупольХорватияДонбассВооруженные силы УкраиныБатальон "Азов"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала