https://ria.ru/20220507/osvobozhdenie-1787338604.html

Херсонскую область освободили от украинских националистов, заявил Аксенов

Херсонскую область освободили от украинских националистов, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.05.2022

Херсонскую область освободили от украинских националистов, заявил Аксенов

В Херсонской области больше нет подконтрольных Киеву органов власти, территория освобождена от националистов и возвращается к мирной жизни, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T03:05

2022-05-07T03:05

2022-05-07T03:06

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. В Херсонской области больше нет подконтрольных Киеву органов власти, территория освобождена от националистов и возвращается к мирной жизни, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.Сейчас в Крым приезжают жители сопредельных с ним территорий, растет взаимодействие и налаживаются связи, отметил он."У нас коллеги были из Мелитополя, и педагоги были, и представители медицинского сообщества. И просто граждане обращаются ко мне за помощью. У нас активно развиваются связи, взаимодействие налажено. Так что, слава богу, все двигается в мирном русле. На освобожденных территориях жизнь налаживается", - сказал глава республики.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Херсонская область уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220507/gerb-1787332319.html

https://ria.ru/20220507/subekt-1787337132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсонская область , украина, россия