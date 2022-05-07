03:05 07.05.2022 (обновлено: 03:06 07.05.2022)
Херсонскую область освободили от украинских националистов, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов заявил, что Херсонскую область освободили от украинских националистов
Юные местные жители фотографируются с сотрудником Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. В Херсонской области больше нет подконтрольных Киеву органов власти, территория освобождена от националистов и возвращается к мирной жизни, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сегодня (в Херсонской области) со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов. Эта территория освобождена от националистов. Херсонская область переходит на мирный уклад жизни", - сказал Аксенов.
Сейчас в Крым приезжают жители сопредельных с ним территорий, растет взаимодействие и налаживаются связи, отметил он.
"У нас коллеги были из Мелитополя, и педагоги были, и представители медицинского сообщества. И просто граждане обращаются ко мне за помощью. У нас активно развиваются связи, взаимодействие налажено. Так что, слава богу, все двигается в мирном русле. На освобожденных территориях жизнь налаживается", - сказал глава республики.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Херсонская область уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.