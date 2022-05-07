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СМИ узнали, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от Китая - РИА Новости, 07.05.2022
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СМИ узнали, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от Китая
СМИ узнали, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от Китая - РИА Новости, 07.05.2022
СМИ узнали, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от Китая
Администрация президента США Джо Байдена тайно оказывает давление на власти Тайваня, побуждая их заказывать лишь те американские системы вооружений, которые... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T23:46
2022-05-07T23:48
в мире
джон кирби
китай
тайвань
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена тайно оказывает давление на власти Тайваня, побуждая их заказывать лишь те американские системы вооружений, которые Вашингтон считает эффективными для защиты от возможного вторжения КНР, пишет в субботу газета New York Times со ссылкой на источники. Как утверждают собеседники издания из числа неназванных представителей властей США и Тайваня, события на Украине убедили Вашингтон и Тайбэй в том, что вторжение армии КНР в ближайшие годы представляет реальную опасность. Кроме того, союзники пришли к выводу, что "немногочисленные, но имеющие правильные вооружения и стратегию вооруженные силы" способны дать отпор более крупному противнику.В настоящий момент, по информации газеты, Вашингтон внимательно изучает оборонные возможности тайваньских вооруженных сил, чтобы определить, смогут ли последние отразить потенциальное вторжение со стороны армии КНР.Между тем не все в Тайбэе согласны с таким подходом. На фоне этого, как отмечается, США отказали Тайваню в поставках некоторых вооружений, например вертолетов MH-60R Seahawk - мотивируя это тем, что они якобы не подходят для ведения боевых действия против КНР."США предупредили своих тайваньских коллег, что госдепартамент отклонит такие запросы. Они также призвали американских производителей оружия воздержаться от направления запросов к правительственным агентствам США об одобрении сделок с Тайванем на поставки определенных вооружений", - пишет газета.При этом на официальном уровне США отрицают, будто Китай готовится к вооруженному вторжению на Тайвань. Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что в Вашингтоне не видят признаков подготовки Пекина к совершению такой операции.В посольстве КНР в Вашингтоне ранее заявили, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220506/kitay-1787320222.html
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в мире, джон кирби, китай, тайвань, сша, министерство обороны сша
23:46 07.05.2022 (обновлено: 23:48 07.05.2022)
 
СМИ узнали, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от Китая

NYT: США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения Китая

© AP Photo / Wally SantanaИстребители F-16 ВВС Тайваня
Истребители F-16 ВВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Wally Santana
Истребители F-16 ВВС Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена тайно оказывает давление на власти Тайваня, побуждая их заказывать лишь те американские системы вооружений, которые Вашингтон считает эффективными для защиты от возможного вторжения КНР, пишет в субботу газета New York Times со ссылкой на источники.
Как утверждают собеседники издания из числа неназванных представителей властей США и Тайваня, события на Украине убедили Вашингтон и Тайбэй в том, что вторжение армии КНР в ближайшие годы представляет реальную опасность. Кроме того, союзники пришли к выводу, что "немногочисленные, но имеющие правильные вооружения и стратегию вооруженные силы" способны дать отпор более крупному противнику.
В настоящий момент, по информации газеты, Вашингтон внимательно изучает оборонные возможности тайваньских вооруженных сил, чтобы определить, смогут ли последние отразить потенциальное вторжение со стороны армии КНР.
Между тем не все в Тайбэе согласны с таким подходом. На фоне этого, как отмечается, США отказали Тайваню в поставках некоторых вооружений, например вертолетов MH-60R Seahawk - мотивируя это тем, что они якобы не подходят для ведения боевых действия против КНР.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 21:57
В Пентагоне не видят признаков того, что Китай намерен напасть на Тайвань
"США предупредили своих тайваньских коллег, что госдепартамент отклонит такие запросы. Они также призвали американских производителей оружия воздержаться от направления запросов к правительственным агентствам США об одобрении сделок с Тайванем на поставки определенных вооружений", - пишет газета.
При этом на официальном уровне США отрицают, будто Китай готовится к вооруженному вторжению на Тайвань. Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что в Вашингтоне не видят признаков подготовки Пекина к совершению такой операции.
В посольстве КНР в Вашингтоне ранее заявили, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 12:06
В МИД КНР призвали США и другие страны соблюдать принцип "одного Китая"
 
В миреДжон КирбиКитайТайваньСШАМинистерство обороны США
 
 
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