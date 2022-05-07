Частицу Вечного огня доставили в Узбекистан
Общероссийский Народный фронт в субботу доставил частицу Вечного огня в Узбекистан
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦветы у Могилы Неизвестного солдата в Москве, возложенные по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда
ТАШКЕНТ, 7 мая - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт в субботу доставил частицу Вечного огня в Узбекистан, он будет зажжен, в частности, в музее Славы в Ташкенте, сообщает представительство Россотрудничества в республике.
Акция ОНФ "Огонь памяти" стартовала в пятницу в Александровском саду в Москве традиционным масштабным автопробегом накануне Дня Победы. В этом году участники акции также доставят лампы с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала "Могила Неизвестного Солдата", ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах-участниках акции.
"Седьмого мая в Ташкенте прошла торжественная церемония передачи "Огня памяти" от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Частицы Вечного огня были доставлены в субботу на территорию мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте, в акции приняло участие более 500 человек.
Представители ОНФ передали огонь в лампадах в музей Славы в Ташкенте, объединению ветеранов-интернационалистов и международной ассоциации "Кадетское братство" в Узбекистане, а также ветерану Великой Отечественной войны Григорию Ледовскому. В акции также приняли участие заместитель министра обороны республики Хамдам Каршиев и председатель фонда "Нуроний" ("Ветеран") Рустам Каланов.
Опрос
Вы будете участвовать в акции "Бессмертный полк"?
"Присутствующие благодарили организаторов за сохранение памяти о событиях военного времени и отмечали, что рады видеть на мероприятии такое количество неравнодушных детей, их родителей, которые передают память сквозь поколения и воспитывают в ребятах такое важное чувство как любовь к Родине и ее великой истории", - добавили в Россотрудничестве.
"Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. Музей Славы расположен на территории мемориального комплекса "Парк Победы", построенного в Ташкенте в 2020 году.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
Все новости Узбекистана читайте на сайте Sputnik Узбекистан >>