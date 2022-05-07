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Частицу Вечного огня доставили в Узбекистан - РИА Новости, 07.05.2022
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Частицу Вечного огня доставили в Узбекистан
Частицу Вечного огня доставили в Узбекистан - РИА Новости, 07.05.2022
Частицу Вечного огня доставили в Узбекистан
Общероссийский Народный фронт в субботу доставил частицу Вечного огня в Узбекистан, он будет зажжен, в частности, в музее Славы в Ташкенте, сообщает... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:37
2022-05-07T16:37
узбекистан
ташкент
москва
общероссийский народный фронт
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день победы — 2022
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ТАШКЕНТ, 7 мая - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт в субботу доставил частицу Вечного огня в Узбекистан, он будет зажжен, в частности, в музее Славы в Ташкенте, сообщает представительство Россотрудничества в республике.Акция ОНФ "Огонь памяти" стартовала в пятницу в Александровском саду в Москве традиционным масштабным автопробегом накануне Дня Победы. В этом году участники акции также доставят лампы с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала "Могила Неизвестного Солдата", ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах-участниках акции."Седьмого мая в Ташкенте прошла торжественная церемония передачи "Огня памяти" от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Частицы Вечного огня были доставлены в субботу на территорию мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте, в акции приняло участие более 500 человек.Представители ОНФ передали огонь в лампадах в музей Славы в Ташкенте, объединению ветеранов-интернационалистов и международной ассоциации "Кадетское братство" в Узбекистане, а также ветерану Великой Отечественной войны Григорию Ледовскому. В акции также приняли участие заместитель министра обороны республики Хамдам Каршиев и председатель фонда "Нуроний" ("Ветеран") Рустам Каланов."Присутствующие благодарили организаторов за сохранение памяти о событиях военного времени и отмечали, что рады видеть на мероприятии такое количество неравнодушных детей, их родителей, которые передают память сквозь поколения и воспитывают в ребятах такое важное чувство как любовь к Родине и ее великой истории", - добавили в Россотрудничестве."Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. Музей Славы расположен на территории мемориального комплекса "Парк Победы", построенного в Ташкенте в 2020 году.В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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узбекистан, ташкент, москва, общероссийский народный фронт, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
16:37 07.05.2022
 
Частицу Вечного огня доставили в Узбекистан

Общероссийский Народный фронт в субботу доставил частицу Вечного огня в Узбекистан

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦветы у Могилы Неизвестного солдата в Москве, возложенные по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда
Цветы у Могилы Неизвестного солдата в Москве, возложенные по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТАШКЕНТ, 7 мая - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт в субботу доставил частицу Вечного огня в Узбекистан, он будет зажжен, в частности, в музее Славы в Ташкенте, сообщает представительство Россотрудничества в республике.
Акция ОНФ "Огонь памяти" стартовала в пятницу в Александровском саду в Москве традиционным масштабным автопробегом накануне Дня Победы. В этом году участники акции также доставят лампы с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала "Могила Неизвестного Солдата", ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах-участниках акции.
"Седьмого мая в Ташкенте прошла торжественная церемония передачи "Огня памяти" от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Частицы Вечного огня были доставлены в субботу на территорию мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте, в акции приняло участие более 500 человек.
Представители ОНФ передали огонь в лампадах в музей Славы в Ташкенте, объединению ветеранов-интернационалистов и международной ассоциации "Кадетское братство" в Узбекистане, а также ветерану Великой Отечественной войны Григорию Ледовскому. В акции также приняли участие заместитель министра обороны республики Хамдам Каршиев и председатель фонда "Нуроний" ("Ветеран") Рустам Каланов.
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5 мая, 11:49
"Присутствующие благодарили организаторов за сохранение памяти о событиях военного времени и отмечали, что рады видеть на мероприятии такое количество неравнодушных детей, их родителей, которые передают память сквозь поколения и воспитывают в ребятах такое важное чувство как любовь к Родине и ее великой истории", - добавили в Россотрудничестве.
"Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. Музей Славы расположен на территории мемориального комплекса "Парк Победы", построенного в Ташкенте в 2020 году.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

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Церемония передачи лампадок с частичками Вечного огня в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 16:17День Победы — 2022
В Минске прошла акция "Огонь памяти"
 
День Победы — 2022УзбекистанТашкентМоскваОбщероссийский народный фронтФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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