https://ria.ru/20220507/ogon-1787388241.html
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в столицу Южной Осетии
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в столицу Южной Осетии - РИА Новости, 07.05.2022
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в столицу Южной Осетии
Частицу Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Москве доставили в Цхинвал, лампадка с огнем передана в Национальный музей Южной Осетии рядом со зданием... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:13
2022-05-07T14:13
2022-05-07T14:13
день победы — 2022
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ЦХИНВАЛ, 7 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Москве доставили в Цхинвал, лампадка с огнем передана в Национальный музей Южной Осетии рядом со зданием парламента республики, передает корреспондент РИА Новости.Первая остановка огня была в районном поселке Дзау, где в субботу открыли мемориальную доску советскому военачальнику Леониду (Ленто) Сланову.Акция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионов ветеранам передали около 100 лампад с частицами Вечного огня.
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общероссийский народный фронт, цхинвал, москва, южная осетия
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в столицу Южной Осетии
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Цхинвал