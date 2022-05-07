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Частицу Вечного огня из Москвы доставили в столицу Южной Осетии - РИА Новости, 07.05.2022
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220507/ogon-1787388241.html
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в столицу Южной Осетии
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в столицу Южной Осетии - РИА Новости, 07.05.2022
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в столицу Южной Осетии
Частицу Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Москве доставили в Цхинвал, лампадка с огнем передана в Национальный музей Южной Осетии рядом со зданием... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:13
2022-05-07T14:13
день победы — 2022
общероссийский народный фронт
цхинвал
москва
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 7 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Москве доставили в Цхинвал, лампадка с огнем передана в Национальный музей Южной Осетии рядом со зданием парламента республики, передает корреспондент РИА Новости.Первая остановка огня была в районном поселке Дзау, где в субботу открыли мемориальную доску советскому военачальнику Леониду (Ленто) Сланову.Акция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионов ветеранам передали около 100 лампад с частицами Вечного огня.
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цхинвал
москва
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общероссийский народный фронт, цхинвал, москва, южная осетия
14:13 07.05.2022
 
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в столицу Южной Осетии

Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Цхинвал

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 7 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Москве доставили в Цхинвал, лампадка с огнем передана в Национальный музей Южной Осетии рядом со зданием парламента республики, передает корреспондент РИА Новости.
Первая остановка огня была в районном поселке Дзау, где в субботу открыли мемориальную доску советскому военачальнику Леониду (Ленто) Сланову.
Акция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионов ветеранам передали около 100 лампад с частицами Вечного огня.
Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 12:48
Частицу Вечного огня доставят в 17 регионов России, за рубеж и в Донбасс
 
День Победы — 2022Общероссийский народный фронтЦхинвалМоскваЮжная Осетия
 
 
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