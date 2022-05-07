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Постпред США при ООН обвинила Россию в применении химоружия в Сирии - РИА Новости, 07.05.2022
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Постпред США при ООН обвинила Россию в применении химоружия в Сирии
Постпред США при ООН обвинила Россию в применении химоружия в Сирии - РИА Новости, 07.05.2022
Постпред США при ООН обвинила Россию в применении химоружия в Сирии
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу PBS обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T05:46
2022-05-07T05:47
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ООН, 7 мая – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу PBS обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии."Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии", - сказала Томас-Гринфилд, не приведя никаких доказательств или подтверждений своему заявлению."Поэтому мы должны серьезно отнестись к угрозе. И это серьезная угроза, особенно для постоянного члена Совета Безопасности… И мы ответим и привлечем их к ответственности", - добавила она.Дипломат также заявила, что Россия ранее якобы угрожала применением ядерного оружия.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявлял, что США не раз реализовывали провокации о применении другими странами химического или биологического оружия, ярким примером является выступление госсекретаря США Колина Пауэлла с пробиркой со "стиральным порошком", что привело к вторжению США в Ирак.В Минобороны России ранее заявляли, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. На брифинге он отмечал, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения (ОМУ) в городах Славянск и Краматорск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/stoimost-1787334151.html
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россия, сша, в мире
05:46 07.05.2022 (обновлено: 05:47 07.05.2022)
 
Постпред США при ООН обвинила Россию в применении химоружия в Сирии

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд обвинила Россию в применении химоружия в Сирии

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 мая – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу PBS обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии.
"Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии", - сказала Томас-Гринфилд, не приведя никаких доказательств или подтверждений своему заявлению.
"Поэтому мы должны серьезно отнестись к угрозе. И это серьезная угроза, особенно для постоянного члена Совета Безопасности… И мы ответим и привлечем их к ответственности", - добавила она.
Дипломат также заявила, что Россия ранее якобы угрожала применением ядерного оружия.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявлял, что США не раз реализовывали провокации о применении другими странами химического или биологического оружия, ярким примером является выступление госсекретаря США Колина Пауэлла с пробиркой со "стиральным порошком", что привело к вторжению США в Ирак.
Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
00:44
В США раскрыли стоимость нового пакета военной помощи Украине
В Минобороны России ранее заявляли, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. На брифинге он отмечал, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения (ОМУ) в городах Славянск и Краматорск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 13:36Специальная военная операция на Украине
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