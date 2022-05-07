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Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более 200 снарядов и мин

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более 200 снарядов и мин - РИА Новости, 07.05.2022

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более 200 снарядов и мин

Украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин по территории ДНР, сообщает народная милиция (НМ) республики. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T19:08

2022-05-07T19:08

2022-05-07T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

сергей лавров

россия

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин по территории ДНР, сообщает народная милиция (НМ) республики."С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов", - говорится в заявлении официального представителя НМ, опубликованном в Telegram-канале.Отмечается, что под обстрелы попали районы семи населённых пунктов ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/voennosluzhaschie-1787425250.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, сергей лавров, россия