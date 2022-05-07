https://ria.ru/20220507/obstrel-1787413184.html

МО Армении заявило об обстреле позиций военных со стороны Азербайджана

МО Армении заявило об обстреле позиций военных со стороны Азербайджана - РИА Новости, 07.05.2022

МО Армении заявило об обстреле позиций военных со стороны Азербайджана

Минобороны Армении заявило об обстреле днем в субботу позиций военных страны на границе с Азербайджаном, в результате чего ранение получил армянский рабочий с... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:36

2022-05-07T17:36

2022-05-07T17:36

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Минобороны Армении заявило об обстреле днем в субботу позиций военных страны на границе с Азербайджаном, в результате чего ранение получил армянский рабочий с находящегося у границы Сотского золотоносного месторождения.Сотское месторождение находится на границе Варденисского района Армении и Кельбаджарского района Азербайджана. Ранее представитель компании GeoProMining Gold Рузанна Григорян говорила РИА Новости, что при обстреле с азербайджанской стороны ранение в руку получил сотрудник месторождения. По ее словам, компания решила эвакуировать сотрудников, работа на месторождении временно приостановлена."Седьмого мая в 13.50 (12.50 мск) подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра боевые позиции ВС Армении, дислоцированные на восточном направления армяно-азербайджанской границы, а также Сотское золотоносное месторождение, в результате чего ранение получил один из сотрудников. Его жизни ничего не угрожает", - указывается на сайте армянского минобороны.Отмечается, что по состоянию на 15.30 мск обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.В Министерстве обороны Азербайджана ранее заявляли РИА Новости, что опровергают информацию армянских СМИ о нарушении подразделениями азербайджанской армии режима прекращения огня на кельбаджарском направлении границы с Арменией и обстреле гражданских лиц.

https://ria.ru/20220507/armeniya-1787402877.html

армения

азербайджан

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армения, азербайджан