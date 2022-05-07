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Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/obstrel-1787399988.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 07.05.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска в 15.28 в субботу обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:53
2022-05-07T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
докучаевск
донецкая народная республика
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.28 в субботу обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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докучаевск
донецкая народная республика
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в мире, докучаевск, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина
15:53 07.05.2022 (обновлено: 16:01 07.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Докучаевск

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Докучаевску восемь снарядов калибра 122 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.28 в субботу обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Мужчина в квартире, разрушенной в результате попадания снаряда в дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 15:45Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли из "Града" и минометов два населенных пункта в ДНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраина
 
 
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