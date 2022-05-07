https://ria.ru/20220507/obstrel-1787399988.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 07.05.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска в 15.28 в субботу обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:53
2022-05-07T15:53
2022-05-07T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
докучаевск
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.28 в субботу обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/obstrely-1787399140.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, докучаевск, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина
15:53 07.05.2022 (обновлено: 16:01 07.05.2022)
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Докучаевску восемь снарядов калибра 122 мм