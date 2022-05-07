https://ria.ru/20220507/obstrel-1787399988.html

Украинские войска обстреляли Докучаевск

Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 07.05.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск

Украинские войска в 15.28 в субботу обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:53

2022-05-07T15:53

2022-05-07T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

донецкая народная республика

сцкк

россия

украина

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.28 в субботу обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/obstrely-1787399140.html

докучаевск

донецкая народная республика

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, докучаевск, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина