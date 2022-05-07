https://ria.ru/20220507/natsisty-1787440508.html

Переодетые в форму ВС России нацисты обстреливали дома в ДНР

Переодетые в форму ВС России нацисты обстреливали дома в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022

Переодетые в форму ВС России нацисты обстреливали дома в ДНР

Украинские нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР перед камерами украинских и иностранных журналистов обстреливали дома и мародерствовали на... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:34

2022-05-07T21:34

2022-05-07T21:36

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

донбасс

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Украинские нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР перед камерами украинских и иностранных журналистов обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком "Z", заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком "Z" обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию", - сказал Мизинцев.По его словам, нацистов сопровождали иностранные и украинские журналисты и засняли постановочные "акты мародерства". По словам Мизинцева, кадры будут опубликованы после того, как Вооруженные силы России освободят эти города.Он назвал такие действия "изощренной акцией в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью".

https://ria.ru/20220507/plotina-1787440125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)