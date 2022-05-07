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Переодетые в форму ВС России нацисты обстреливали дома в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/natsisty-1787440508.html
Переодетые в форму ВС России нацисты обстреливали дома в ДНР
Переодетые в форму ВС России нацисты обстреливали дома в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022
Переодетые в форму ВС России нацисты обстреливали дома в ДНР
Украинские нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР перед камерами украинских и иностранных журналистов обстреливали дома и мародерствовали на... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:34
2022-05-07T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
донбасс
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Украинские нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР перед камерами украинских и иностранных журналистов обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком "Z", заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком "Z" обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию", - сказал Мизинцев.По его словам, нацистов сопровождали иностранные и украинские журналисты и засняли постановочные "акты мародерства". По словам Мизинцева, кадры будут опубликованы после того, как Вооруженные силы России освободят эти города.Он назвал такие действия "изощренной акцией в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью".
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:34 07.05.2022 (обновлено: 21:36 07.05.2022)
 
Переодетые в форму ВС России нацисты обстреливали дома в ДНР

Минобороны: переодетые в форму ВС нацисты на технике со знаком Z обстреливали дома в ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Украинские нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР перед камерами украинских и иностранных журналистов обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком "Z", заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком "Z" обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию", - сказал Мизинцев.
По его словам, нацистов сопровождали иностранные и украинские журналисты и засняли постановочные "акты мародерства". По словам Мизинцева, кадры будут опубликованы после того, как Вооруженные силы России освободят эти города.
Он назвал такие действия "изощренной акцией в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 21:32Специальная военная операция на Украине
Украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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