21:34 07.05.2022 (обновлено: 21:36 07.05.2022)
Переодетые в форму ВС России нацисты обстреливали дома в ДНР
Минобороны: переодетые в форму ВС нацисты на технике со знаком Z обстреливали дома в ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Украинские нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР перед камерами украинских и иностранных журналистов обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком "Z", заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком "Z" обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию", - сказал Мизинцев.
По его словам, нацистов сопровождали иностранные и украинские журналисты и засняли постановочные "акты мародерства". По словам Мизинцева, кадры будут опубликованы после того, как Вооруженные силы России освободят эти города.
Он назвал такие действия "изощренной акцией в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью".