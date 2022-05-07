https://ria.ru/20220507/napadenie-1787378446.html

В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты

В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты - РИА Новости, 07.05.2022

В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты

Россия ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:52

2022-05-07T12:52

2022-05-07T13:16

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берлин (город)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу в российском дипведомстве.В ведомстве подчеркнули, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ, должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов".Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/terakt-1787376656.html

германия

берлин (город)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, германия, берлин (город)