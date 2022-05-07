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В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты
В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты - РИА Новости, 07.05.2022
В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты
Россия ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:52
2022-05-07T12:52
2022-05-07T13:16
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу в российском дипведомстве.В ведомстве подчеркнули, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ, должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов".Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/terakt-1787376656.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город)
12:52 07.05.2022 (обновлено: 13:16 07.05.2022)
В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты
В МИД заявили, что Россия ждет оценки ООН нападения на дом в Берлине, где живут журналисты