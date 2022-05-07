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В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты - РИА Новости, 07.05.2022
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В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты
В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты - РИА Новости, 07.05.2022
В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты
Россия ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:52
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в мире
германия
берлин (город)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу в российском дипведомстве.В ведомстве подчеркнули, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ, должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов".Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.
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в мире, германия, берлин (город)
12:52 07.05.2022 (обновлено: 13:16 07.05.2022)
 
В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут журналисты

В МИД заявили, что Россия ждет оценки ООН нападения на дом в Берлине, где живут журналисты

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ, заявили в субботу в российском дипведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ, должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов".
Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
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