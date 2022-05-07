Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, в какие магазины лучше не ходить в праздники - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220507/magaziny-1787335283.html
Эксперт рассказал, в какие магазины лучше не ходить в праздники
Эксперт рассказал, в какие магазины лучше не ходить в праздники - РИА Новости, 07.05.2022
Эксперт рассказал, в какие магазины лучше не ходить в праздники
Если необходимо приобрести товары и продукты к праздникам, лучше делать это не в последний момент, а заранее либо уже праздничный день - тогда народа в магазине РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:11
2022-05-07T01:11
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786197002_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_5a0c8aa4c9397e06c60848deefa01a82.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Если необходимо приобрести товары и продукты к праздникам, лучше делать это не в последний момент, а заранее либо уже праздничный день - тогда народа в магазине будет меньше. При этом в разных магазинах ассортимент и свежесть продуктов будет отличаться, рассказывает агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Традиционно пик покупательской активности весной и летом приходится на четверг и вторую половину дня пятницы, а также первую половину субботы. Зная это, ритейлеры выстраивают график поставок.Как правило, у крупных сетей и гипермаркетов оборот больше, поэтому поставки товаров чаще, и за сроками здесь следят более пристально. В супермаркетах и дискаунтерах поставки реже, а контроля за сроками меньше. В маленьких частных магазинах в праздники поставок не будет, проходимость небольшая, товар может "залежаться" или отсутствовать.
https://ria.ru/20220507/vykhodnye-1787332676.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786197002_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9929746c5bcc53e7c4c739380151816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
01:11 07.05.2022
 
Эксперт рассказал, в какие магазины лучше не ходить в праздники

Эксперт Чеглов: в маленьких частных магазинах в праздники товар может "залежаться"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Покупатель в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Если необходимо приобрести товары и продукты к праздникам, лучше делать это не в последний момент, а заранее либо уже праздничный день - тогда народа в магазине будет меньше. При этом в разных магазинах ассортимент и свежесть продуктов будет отличаться, рассказывает агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Традиционно пик покупательской активности весной и летом приходится на четверг и вторую половину дня пятницы, а также первую половину субботы. Зная это, ритейлеры выстраивают график поставок.
Уличное украшение ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
00:17
В России начались вторые длинные майские выходные
Как правило, у крупных сетей и гипермаркетов оборот больше, поэтому поставки товаров чаще, и за сроками здесь следят более пристально. В супермаркетах и дискаунтерах поставки реже, а контроля за сроками меньше. В маленьких частных магазинах в праздники поставок не будет, проходимость небольшая, товар может "залежаться" или отсутствовать.
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала