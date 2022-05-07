https://ria.ru/20220507/magaziny-1787335283.html
Эксперт рассказал, в какие магазины лучше не ходить в праздники
Эксперт рассказал, в какие магазины лучше не ходить в праздники - РИА Новости, 07.05.2022
Эксперт рассказал, в какие магазины лучше не ходить в праздники
Если необходимо приобрести товары и продукты к праздникам, лучше делать это не в последний момент, а заранее либо уже праздничный день - тогда народа в магазине РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:11
2022-05-07T01:11
2022-05-07T01:11
общество
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Если необходимо приобрести товары и продукты к праздникам, лучше делать это не в последний момент, а заранее либо уже праздничный день - тогда народа в магазине будет меньше. При этом в разных магазинах ассортимент и свежесть продуктов будет отличаться, рассказывает агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Традиционно пик покупательской активности весной и летом приходится на четверг и вторую половину дня пятницы, а также первую половину субботы. Зная это, ритейлеры выстраивают график поставок.Как правило, у крупных сетей и гипермаркетов оборот больше, поэтому поставки товаров чаще, и за сроками здесь следят более пристально. В супермаркетах и дискаунтерах поставки реже, а контроля за сроками меньше. В маленьких частных магазинах в праздники поставок не будет, проходимость небольшая, товар может "залежаться" или отсутствовать.
https://ria.ru/20220507/vykhodnye-1787332676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Эксперт рассказал, в какие магазины лучше не ходить в праздники
Эксперт Чеглов: в маленьких частных магазинах в праздники товар может "залежаться"
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Если необходимо приобрести товары и продукты к праздникам, лучше делать это не в последний момент, а заранее либо уже праздничный день - тогда народа в магазине будет меньше. При этом в разных магазинах ассортимент и свежесть продуктов будет отличаться, рассказывает
агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Традиционно пик покупательской активности весной и летом приходится на четверг и вторую половину дня пятницы, а также первую половину субботы. Зная это, ритейлеры выстраивают график поставок.
Как правило, у крупных сетей и гипермаркетов оборот больше, поэтому поставки товаров чаще, и за сроками здесь следят более пристально. В супермаркетах и дискаунтерах поставки реже, а контроля за сроками меньше. В маленьких частных магазинах в праздники поставок не будет, проходимость небольшая, товар может "залежаться" или отсутствовать.