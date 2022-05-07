18:56 07.05.2022 (обновлено: 18:58 07.05.2022)
СК установил личность украинского командира, причастного к обстрелам ДНР
СК России установил личность командира украинских силовиков, причастного к обстрелам ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. СК РФ установил личность командира украинских силовиков, причастного к обстрелам ДНР и гражданской инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Главным следственным управлением СК РФ установлен еще один военнослужащий, который отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения ДНР и гражданской инфраструктуры - это командир 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины полковник Сергей Сирченко. Следствием задокументирован ряд новых преступлений, к которым причастен как Сирченко, так и другие украинские командиры, уже являющиеся фигурантами аналогичных уголовных дел", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в период с 6 по 7 мая 2022 года Сирченко и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также еще ряд военнослужащих отдавали приказы о массированных прицельных артиллерийских и минометных обстрелах из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая ДНР.
Кроме того, по приказу командира первого парашютно-десантного батальона 25 отдельной парашютно-десантной бригады вооруженных сил Украины майора Сергея Смолика и его заместителя майора Игоря Ситницкого был произведен артиллерийский обстрел города Ясиноватая.
"В результате этого погибла одна мирная жительница, получили ранения пять человек, в том числе несовершеннолетний, также повреждены не менее 20 жилых домов и здание завода "ЯМЗ", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в этот же период времени на территории ЛНР украинские командиры Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и их соучастники продолжили совершать преступления против мира и безопасности человечества. Их подразделения обстреляли из артиллерийских и минометных орудий гражданскую инфраструктуру в городах Первомайск, Золотое-5 и Попасная, а также населенном пункте Епифановка ЛНР. В результате получили ранения шесть мирных жителей, повреждены 28 жилых домов, здание Первомайского психоневрологического диспансера.
Подчёркивается, что в отношении всех перечисленных должностных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).