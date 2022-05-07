https://ria.ru/20220507/lichnost-1787422592.html

СК установил личность украинского командира, причастного к обстрелам ДНР

СК установил личность украинского командира, причастного к обстрелам ДНР - РИА Новости, 07.05.2022

СК установил личность украинского командира, причастного к обстрелам ДНР

СК РФ установил личность командира украинских силовиков, причастного к обстрелам ДНР и гражданской инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск и... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T18:56

2022-05-07T18:56

2022-05-07T18:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. СК РФ установил личность командира украинских силовиков, причастного к обстрелам ДНР и гражданской инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Главным следственным управлением СК РФ установлен еще один военнослужащий, который отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения ДНР и гражданской инфраструктуры - это командир 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины полковник Сергей Сирченко. Следствием задокументирован ряд новых преступлений, к которым причастен как Сирченко, так и другие украинские командиры, уже являющиеся фигурантами аналогичных уголовных дел", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в период с 6 по 7 мая 2022 года Сирченко и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также еще ряд военнослужащих отдавали приказы о массированных прицельных артиллерийских и минометных обстрелах из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая ДНР.Кроме того, по приказу командира первого парашютно-десантного батальона 25 отдельной парашютно-десантной бригады вооруженных сил Украины майора Сергея Смолика и его заместителя майора Игоря Ситницкого был произведен артиллерийский обстрел города Ясиноватая."В результате этого погибла одна мирная жительница, получили ранения пять человек, в том числе несовершеннолетний, также повреждены не менее 20 жилых домов и здание завода "ЯМЗ", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в этот же период времени на территории ЛНР украинские командиры Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и их соучастники продолжили совершать преступления против мира и безопасности человечества. Их подразделения обстреляли из артиллерийских и минометных орудий гражданскую инфраструктуру в городах Первомайск, Золотое-5 и Попасная, а также населенном пункте Епифановка ЛНР. В результате получили ранения шесть мирных жителей, повреждены 28 жилых домов, здание Первомайского психоневрологического диспансера.Подчёркивается, что в отношении всех перечисленных должностных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).

https://ria.ru/20220507/rassledovanie-1787397923.html

https://ria.ru/20220506/donbass-1787168944.html

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, ясиноватая, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина