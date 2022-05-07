https://ria.ru/20220507/kuzbass-1787369179.html
В трех селах в Кузбассе загорелись более 50 жилых домов
В трех селах в Кузбассе загорелись более 50 жилых домов - РИА Новости, 07.05.2022
В трех селах в Кузбассе загорелись более 50 жилых домов
Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа Кемеровской области в условиях сильного ветра, жители эвакуированы, пострадавших... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:48
2022-05-07T11:48
2022-05-07T12:03
происшествия
кемеровская область
листвянка
боготол
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ми-8 амтш
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КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа Кемеровской области в условиях сильного ветра, жители эвакуированы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа."В Тяжинском округе в условиях сильного ветра загорелись дома и надворные постройки в трёх населённых пунктах: поселке Итатский, селе Изындаево и селе Листвянка. Это, по предварительным данным, было свыше 50 домов. Число (загоревшихся – ред.) жилых домов уточняется. Жители эвакуированы из зоны возгорания. Пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе.Разместить эвакуированных жителей планируется в ДК поселка Итатский. Также подготовлены три пункта временного размещения в поселке Тяжинский. Для перевозки эвакуированных в поселок Тяжинский в случае необходимости подготовлены автобусы.Собеседница агентства уточнила, что на месте работает семь пожарных автоцистерн, две поливомоечные машины, пять единиц другой спецтехники. Также на место прибыли два пожарных поезда из города Боготол Красноярского края и из Мариинска. Оба поезда уже приступили к тушению пожара. Также на место происшествия вылетел вертолет МИ-8 Росгвардии.В администрации округа уточнили, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Пётр Яцухно.
https://ria.ru/20220507/pozhar-1787367876.html
https://ria.ru/20220506/pozhar-1787216037.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, листвянка, боготол, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8 амтш
11:48 07.05.2022 (обновлено: 12:03 07.05.2022)
В трех селах в Кузбассе загорелись более 50 жилых домов
В трех селах Тяжинского округа в Кузбассе загорелись более 50 жилых домов