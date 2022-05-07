https://ria.ru/20220507/koronavirus-1787371506.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 8649 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 8649 человек - РИА Новости, 07.05.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 8649 человек

За сутки в России выздоровели 8 649 человек после COVID-19, это на 8,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:04

2022-05-07T12:04

2022-05-07T12:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 8 649 человек после COVID-19, это на 8,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 8 649 человек, или на 8,1% меньше по сравнению с 6 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220506/immunitet-1787210593.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия