https://ria.ru/20220507/koronavirus-1787371506.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 8649 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 8649 человек - РИА Новости, 07.05.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 8649 человек
За сутки в России выздоровели 8 649 человек после COVID-19, это на 8,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:04
2022-05-07T12:04
2022-05-07T12:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 8 649 человек после COVID-19, это на 8,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 8 649 человек, или на 8,1% меньше по сравнению с 6 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220506/immunitet-1787210593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 8649 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 8649 человек