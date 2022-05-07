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В МИД заявили, что донорская конференция по Сирии стала "междусобойчиком" - РИА Новости, 07.05.2022
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В МИД заявили, что донорская конференция по Сирии стала "междусобойчиком"
В МИД заявили, что донорская конференция по Сирии стала "междусобойчиком" - РИА Новости, 07.05.2022
В МИД заявили, что донорская конференция по Сирии стала "междусобойчиком"
Без участия сирийских и российских представителей донорская конференция по САР в Брюсселе окончательно превратилась в западный "междусобойчик", не имеющий... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:13
2022-05-07T15:13
в мире
евросоюз
брюссель
сирия
оон
вашингтон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Без участия сирийских и российских представителей донорская конференция по САР в Брюсселе окончательно превратилась в западный "междусобойчик", не имеющий добавленной стоимости и нацеленности решать насущные гуманитарные задачи в стране без политизации, заявили в субботу в МИД РФ.9-10 мая в Брюсселе под председательством ЕС планируется проведение 6-й международной донорской конференции "В поддержку будущего Сирии и региона".Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, активное стремление ЕС делать это в обход и в отсутствие делегации правительства САР является традиционным."Однако на этот раз в Брюсселе решили пойти еще дальше и не пригласить на мероприятие и российских представителей, участвовавших ранее в донорских конференциях по Сирии. В результате от сопредседательства в форуме отказалось руководство ООН, имея в виду ограничиться простым присутствием на экспертном уровне", - говорится в комментарии на сайте министерства."Необходимо отметить, что в целом Брюссельские конференции все больше сдвигаются в сторону безоглядной политизации сугубо гуманитарных вопросов. Так, западные организаторы на словах радеют за помощь сирийским беженцам, а на деле предпринимают все усилия, чтобы не допустить их возвращения на родину", - отметили в МИД РФ.Как указали в министерстве, "западные доноры кичатся своими щедрыми пожертвованиями, ничуть не смущаясь того факта, что именно Вашингтон и Брюссель душат простых сирийцев незаконными односторонними санкциями, оккупируют в составе т.н. "международной антиигиловской коалиции" территории Заевфратья и Ат-Танфа, участвуя в расхищении природных ресурсов САР и загрязнении окружающей среды"."Таким образом, без участия сирийских и российских представителей, с утратой эгиды ООН конференция в Брюсселе окончательно превратилась в западный "междусобойчик", не имеющий ни конкретной добавленной стоимости, ни реальной нацеленности решать насущные гуманитарные задачи в САР без политизации и в рамках общепризнанных руководящих принципов гуманитарного содействия", - резюмировали в ведомстве.
https://ria.ru/20220505/es-1787111629.html
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в мире, евросоюз, брюссель, сирия, оон, вашингтон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:13 07.05.2022
 
В МИД заявили, что донорская конференция по Сирии стала "междусобойчиком"

В МИД заявили, что донорская конференция по Сирии окончательно стала "междусобойчиком"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗал заседаний Европарламента в Брюсселе
Зал заседаний Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Зал заседаний Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Без участия сирийских и российских представителей донорская конференция по САР в Брюсселе окончательно превратилась в западный "междусобойчик", не имеющий добавленной стоимости и нацеленности решать насущные гуманитарные задачи в стране без политизации, заявили в субботу в МИД РФ.
9-10 мая в Брюсселе под председательством ЕС планируется проведение 6-й международной донорской конференции "В поддержку будущего Сирии и региона".
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 23:55
ЕС не пригласил Россию на конференцию доноров Сирии, сообщил источник
Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, активное стремление ЕС делать это в обход и в отсутствие делегации правительства САР является традиционным.
"Однако на этот раз в Брюсселе решили пойти еще дальше и не пригласить на мероприятие и российских представителей, участвовавших ранее в донорских конференциях по Сирии. В результате от сопредседательства в форуме отказалось руководство ООН, имея в виду ограничиться простым присутствием на экспертном уровне", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"Необходимо отметить, что в целом Брюссельские конференции все больше сдвигаются в сторону безоглядной политизации сугубо гуманитарных вопросов. Так, западные организаторы на словах радеют за помощь сирийским беженцам, а на деле предпринимают все усилия, чтобы не допустить их возвращения на родину", - отметили в МИД РФ.
Как указали в министерстве, "западные доноры кичатся своими щедрыми пожертвованиями, ничуть не смущаясь того факта, что именно Вашингтон и Брюссель душат простых сирийцев незаконными односторонними санкциями, оккупируют в составе т.н. "международной антиигиловской коалиции" территории Заевфратья и Ат-Танфа, участвуя в расхищении природных ресурсов САР и загрязнении окружающей среды".
"Таким образом, без участия сирийских и российских представителей, с утратой эгиды ООН конференция в Брюсселе окончательно превратилась в западный "междусобойчик", не имеющий ни конкретной добавленной стоимости, ни реальной нацеленности решать насущные гуманитарные задачи в САР без политизации и в рамках общепризнанных руководящих принципов гуманитарного содействия", - резюмировали в ведомстве.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 15:34
Премьер Польши: конференция доноров собрала Украине 6,5 миллиарда долларов
 
В миреЕвросоюзБрюссельСирияООНВашингтонМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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