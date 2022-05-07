https://ria.ru/20220507/konferentsiya-1787395050.html

В МИД заявили, что донорская конференция по Сирии стала "междусобойчиком"

В МИД заявили, что донорская конференция по Сирии стала "междусобойчиком" - РИА Новости, 07.05.2022

В МИД заявили, что донорская конференция по Сирии стала "междусобойчиком"

Без участия сирийских и российских представителей донорская конференция по САР в Брюсселе окончательно превратилась в западный "междусобойчик", не имеющий... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:13

2022-05-07T15:13

2022-05-07T15:13

в мире

евросоюз

брюссель

сирия

оон

вашингтон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/20/1551762062_0:145:3108:1893_1920x0_80_0_0_2c3ea8820bcd6fa083dfb5bc08e82d2f.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Без участия сирийских и российских представителей донорская конференция по САР в Брюсселе окончательно превратилась в западный "междусобойчик", не имеющий добавленной стоимости и нацеленности решать насущные гуманитарные задачи в стране без политизации, заявили в субботу в МИД РФ.9-10 мая в Брюсселе под председательством ЕС планируется проведение 6-й международной донорской конференции "В поддержку будущего Сирии и региона".Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, активное стремление ЕС делать это в обход и в отсутствие делегации правительства САР является традиционным."Однако на этот раз в Брюсселе решили пойти еще дальше и не пригласить на мероприятие и российских представителей, участвовавших ранее в донорских конференциях по Сирии. В результате от сопредседательства в форуме отказалось руководство ООН, имея в виду ограничиться простым присутствием на экспертном уровне", - говорится в комментарии на сайте министерства."Необходимо отметить, что в целом Брюссельские конференции все больше сдвигаются в сторону безоглядной политизации сугубо гуманитарных вопросов. Так, западные организаторы на словах радеют за помощь сирийским беженцам, а на деле предпринимают все усилия, чтобы не допустить их возвращения на родину", - отметили в МИД РФ.Как указали в министерстве, "западные доноры кичатся своими щедрыми пожертвованиями, ничуть не смущаясь того факта, что именно Вашингтон и Брюссель душат простых сирийцев незаконными односторонними санкциями, оккупируют в составе т.н. "международной антиигиловской коалиции" территории Заевфратья и Ат-Танфа, участвуя в расхищении природных ресурсов САР и загрязнении окружающей среды"."Таким образом, без участия сирийских и российских представителей, с утратой эгиды ООН конференция в Брюсселе окончательно превратилась в западный "междусобойчик", не имеющий ни конкретной добавленной стоимости, ни реальной нацеленности решать насущные гуманитарные задачи в САР без политизации и в рамках общепризнанных руководящих принципов гуманитарного содействия", - резюмировали в ведомстве.

https://ria.ru/20220505/es-1787111629.html

https://ria.ru/20220505/polsha-1787021329.html

брюссель

сирия

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, брюссель, сирия, оон, вашингтон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)