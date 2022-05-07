В МИД заявили, что донорская конференция по Сирии стала "междусобойчиком"
В МИД заявили, что донорская конференция по Сирии окончательно стала "междусобойчиком"
Зал заседаний Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Без участия сирийских и российских представителей донорская конференция по САР в Брюсселе окончательно превратилась в западный "междусобойчик", не имеющий добавленной стоимости и нацеленности решать насущные гуманитарные задачи в стране без политизации, заявили в субботу в МИД РФ.
Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, активное стремление ЕС делать это в обход и в отсутствие делегации правительства САР является традиционным.
"Однако на этот раз в Брюсселе решили пойти еще дальше и не пригласить на мероприятие и российских представителей, участвовавших ранее в донорских конференциях по Сирии. В результате от сопредседательства в форуме отказалось руководство ООН, имея в виду ограничиться простым присутствием на экспертном уровне", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"Необходимо отметить, что в целом Брюссельские конференции все больше сдвигаются в сторону безоглядной политизации сугубо гуманитарных вопросов. Так, западные организаторы на словах радеют за помощь сирийским беженцам, а на деле предпринимают все усилия, чтобы не допустить их возвращения на родину", - отметили в МИД РФ.
Как указали в министерстве, "западные доноры кичатся своими щедрыми пожертвованиями, ничуть не смущаясь того факта, что именно Вашингтон и Брюссель душат простых сирийцев незаконными односторонними санкциями, оккупируют в составе т.н. "международной антиигиловской коалиции" территории Заевфратья и Ат-Танфа, участвуя в расхищении природных ресурсов САР и загрязнении окружающей среды".
"Таким образом, без участия сирийских и российских представителей, с утратой эгиды ООН конференция в Брюсселе окончательно превратилась в западный "междусобойчик", не имеющий ни конкретной добавленной стоимости, ни реальной нацеленности решать насущные гуманитарные задачи в САР без политизации и в рамках общепризнанных руководящих принципов гуманитарного содействия", - резюмировали в ведомстве.