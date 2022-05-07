https://ria.ru/20220507/khlopki-1787378700.html
В Белгороде слышны громкие хлопки
В Белгороде слышны громкие хлопки - РИА Новости, 07.05.2022
В Белгороде слышны громкие хлопки
Громкие хлопки услышали многие жители Белгорода и прилегающих районов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:55
2022-05-07T12:55
2022-05-07T13:59
белгород
россия
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БЕЛГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Громкие хлопки услышали многие жители Белгорода и прилегающих районов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Хлопки в центре Белгорода были такой силы, что в домах задрожали стекла.Оперативный штаб Белгородской области сообщал в пятницу, что громкие звуки в небе над Белгородом, о которых писали ряд Telegram-каналов и жители в социальных сетях, связаны с работой ВКС России и безопасности граждан ничего не угрожает.За последний месяц было несколько обстрелов приграничных сел в области, а в самом Белгороде периодически очевидцы фиксируют в небе следы работы ПВО.
https://ria.ru/20220505/lep-1787077337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгород, россия
12:55 07.05.2022 (обновлено: 13:59 07.05.2022)
В Белгороде слышны громкие хлопки
В Белгороде слышны громкие хлопки, в домах дрожат стекла