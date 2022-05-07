https://ria.ru/20220507/khlopki-1787378700.html

В Белгороде слышны громкие хлопки

В Белгороде слышны громкие хлопки - РИА Новости, 07.05.2022

В Белгороде слышны громкие хлопки

Громкие хлопки услышали многие жители Белгорода и прилегающих районов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:55

2022-05-07T12:55

2022-05-07T13:59

белгород

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg

БЕЛГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Громкие хлопки услышали многие жители Белгорода и прилегающих районов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Хлопки в центре Белгорода были такой силы, что в домах задрожали стекла.Оперативный штаб Белгородской области сообщал в пятницу, что громкие звуки в небе над Белгородом, о которых писали ряд Telegram-каналов и жители в социальных сетях, связаны с работой ВКС России и безопасности граждан ничего не угрожает.За последний месяц было несколько обстрелов приграничных сел в области, а в самом Белгороде периодически очевидцы фиксируют в небе следы работы ПВО.

https://ria.ru/20220505/lep-1787077337.html

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгород, россия