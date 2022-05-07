https://ria.ru/20220507/khidzhab-1787380764.html

Женщин в Афганистане обязали носить хиджабы

Женщин в Афганистане обязали носить хиджабы - РИА Новости, 07.05.2022

Женщин в Афганистане обязали носить хиджабы

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально объявило об обязательном ношении хиджабов для женщин по всей стране. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:10

2022-05-07T13:10

2022-05-07T13:10

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

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КАБУЛ, 7 мая - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально объявило об обязательном ношении хиджабов для женщин по всей стране."Постановление о ношении хиджаба является обязательным и необходимым для мусульманских благородных, взрослых женщин. В соответствии с предписаниями шариата, женщины, которые в силу возраста не являются старыми или молодыми, должны закрывать (хиджабом - ред.) свое лицо, оставляя глаза, когда они сталкиваются с другими людьми (находясь без родственников)", - следует из заявления министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.Отмечается, что в случае систематического нарушения женщиной правила ношения хиджаба в публичных местах, ее отцу или мужу может грозить лишение свободы.В соответствии с постановлением, женщины, работающие в госорганах и не соблюдающие правило ношения хиджаба, должны быть смещены со своих постов. При этом мужчина, находящиеся на госслужбе, также может быть уволен, если выяснится, что его жена или дочь не соблюдает правил ношения хиджаба.В министерстве подчеркнули, что в контексте хиджаба отдают предпочтение бурке - одежде в полный рост, закрывающей даже глаза, которые остаются скрытыми мелкой сеткой.Афганские активистки после прихода талибов к власти в Афганистане уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов страны с призывом к новым властям в том числе соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти, а также выступали против требований о ношении хиджаба и ограничений талибов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/mak-1781524168.html

https://ria.ru/20220116/khidzhab-1768080422.html

афганистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон