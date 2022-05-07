https://ria.ru/20220507/khabarovsk-1787366999.html
Власти Хабаровска объяснили, почему задрапировали памятник Ленину
Власти Хабаровска объяснили, почему задрапировали памятник Ленину - РИА Новости, 07.05.2022
Власти Хабаровска объяснили, почему задрапировали памятник Ленину
Задрапировать памятник основателю Советского государства Владимиру Ленину в Хабаровске перед Днем Победы решили потому, что хотели "как можно больше приблизить... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:29
2022-05-07T11:29
2022-05-07T11:56
общество
хабаровск
москва
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ХАБАРОВСК, 7 мая - РИА Новости. Задрапировать памятник основателю Советского государства Владимиру Ленину в Хабаровске перед Днем Победы решили потому, что хотели "как можно больше приблизить облик места проведения парада к военной тематике", заявила РИА Новости начальник главного управления соцразвития губернатора и правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк.Накануне сообщалось, что на драпировке с лицевой стороны памятника, который создал известный советский скульптор-монументалист Матвей Манизер, изображен орден Отечественной войны первой степени, а по сторонам - баннеры с черно-белыми изображениями на тему Дня Победы. До этого памятник ни разу не закрывали с момента его установки в 1925 году. Событие успело вызвать общественный резонанс, а региональное отделение КПРФ анонсировало 8 мая проведение пикета в центре Хабаровска."Мы хотели в этом году как можно больше приблизить облик места проведения парада к военной тематике и подвигу наших воинов-освободителей. К разработке концепции внешнего вида были привлечены хабаровские дизайнеры, они предложили вариант оформления, который утвердили на межведомственном организационном комитете. В центре трибун вокруг памятника Владимиру Ильичу Ленину было решено смонтировать специальную празднично оформленную конструкцию. Ее украсили изображением ордена Отечественной войны и крупноформатными фотографиями, которые создают атмосферу погружения в те дни", - пояснила Гребенюк.Она отметила, что орден Отечественной войны получали солдаты и офицеры, проявившие храбрость, стойкость и мужество. "Таким образом мы постарались придать масштабность событию, создать праздничное настроение у всех жителей Хабаровского края", - добавила собеседница агентства.При этом, сказала она, памятник находится в абсолютной сохранности. "Уже сейчас многие горожане отмечают, что получилось особенно празднично и торжественно", - уточнила она.Камень на месте памятника Ленину в центре Хабаровска был заложен в первую годовщину смерти вождя, 22 января 1925 года, а к годовщине Октябрьской революции из Москвы в том же году привезли скульптуру работы Манизера. При первой реконструкции в 1950 году монумент перенесли из центра площади к зданию бывшего реального училища. Его высота вместе с постаментом превышает 6 метров.
https://ria.ru/20220506/khabarovsk-1787136914.html
https://ria.ru/20220507/repetitsiya-1787364019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровск, москва
11:29 07.05.2022 (обновлено: 11:56 07.05.2022)
Власти Хабаровска объяснили, почему задрапировали памятник Ленину
Власти Хабаровска: памятник Ленину закрыли, чтобы площадь стала ближе к военной тематике
ХАБАРОВСК, 7 мая - РИА Новости. Задрапировать памятник основателю Советского государства Владимиру Ленину в Хабаровске перед Днем Победы решили потому, что хотели "как можно больше приблизить облик места проведения парада к военной тематике", заявила РИА Новости начальник главного управления соцразвития губернатора и правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк.
Накануне сообщалось, что на драпировке с лицевой стороны памятника, который создал известный советский скульптор-монументалист Матвей Манизер, изображен орден Отечественной войны первой степени, а по сторонам - баннеры с черно-белыми изображениями на тему Дня Победы. До этого памятник ни разу не закрывали с момента его установки в 1925 году. Событие успело вызвать общественный резонанс, а региональное отделение КПРФ анонсировало 8 мая проведение пикета в центре Хабаровска
.
"Мы хотели в этом году как можно больше приблизить облик места проведения парада к военной тематике и подвигу наших воинов-освободителей. К разработке концепции внешнего вида были привлечены хабаровские дизайнеры, они предложили вариант оформления, который утвердили на межведомственном организационном комитете. В центре трибун вокруг памятника Владимиру Ильичу Ленину было решено смонтировать специальную празднично оформленную конструкцию. Ее украсили изображением ордена Отечественной войны и крупноформатными фотографиями, которые создают атмосферу погружения в те дни", - пояснила Гребенюк.
Она отметила, что орден Отечественной войны получали солдаты и офицеры, проявившие храбрость, стойкость и мужество. "Таким образом мы постарались придать масштабность событию, создать праздничное настроение у всех жителей Хабаровского края", - добавила собеседница агентства.
При этом, сказала она, памятник находится в абсолютной сохранности. "Уже сейчас многие горожане отмечают, что получилось особенно празднично и торжественно", - уточнила она.
Камень на месте памятника Ленину в центре Хабаровска был заложен в первую годовщину смерти вождя, 22 января 1925 года, а к годовщине Октябрьской революции из Москвы
в том же году привезли скульптуру работы Манизера. При первой реконструкции в 1950 году монумент перенесли из центра площади к зданию бывшего реального училища. Его высота вместе с постаментом превышает 6 метров.