https://ria.ru/20220507/khabarovsk-1787366999.html

Власти Хабаровска объяснили, почему задрапировали памятник Ленину

Власти Хабаровска объяснили, почему задрапировали памятник Ленину - РИА Новости, 07.05.2022

Власти Хабаровска объяснили, почему задрапировали памятник Ленину

Задрапировать памятник основателю Советского государства Владимиру Ленину в Хабаровске перед Днем Победы решили потому, что хотели "как можно больше приблизить... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:29

2022-05-07T11:29

2022-05-07T11:56

общество

хабаровск

москва

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ХАБАРОВСК, 7 мая - РИА Новости. Задрапировать памятник основателю Советского государства Владимиру Ленину в Хабаровске перед Днем Победы решили потому, что хотели "как можно больше приблизить облик места проведения парада к военной тематике", заявила РИА Новости начальник главного управления соцразвития губернатора и правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк.Накануне сообщалось, что на драпировке с лицевой стороны памятника, который создал известный советский скульптор-монументалист Матвей Манизер, изображен орден Отечественной войны первой степени, а по сторонам - баннеры с черно-белыми изображениями на тему Дня Победы. До этого памятник ни разу не закрывали с момента его установки в 1925 году. Событие успело вызвать общественный резонанс, а региональное отделение КПРФ анонсировало 8 мая проведение пикета в центре Хабаровска."Мы хотели в этом году как можно больше приблизить облик места проведения парада к военной тематике и подвигу наших воинов-освободителей. К разработке концепции внешнего вида были привлечены хабаровские дизайнеры, они предложили вариант оформления, который утвердили на межведомственном организационном комитете. В центре трибун вокруг памятника Владимиру Ильичу Ленину было решено смонтировать специальную празднично оформленную конструкцию. Ее украсили изображением ордена Отечественной войны и крупноформатными фотографиями, которые создают атмосферу погружения в те дни", - пояснила Гребенюк.Она отметила, что орден Отечественной войны получали солдаты и офицеры, проявившие храбрость, стойкость и мужество. "Таким образом мы постарались придать масштабность событию, создать праздничное настроение у всех жителей Хабаровского края", - добавила собеседница агентства.При этом, сказала она, памятник находится в абсолютной сохранности. "Уже сейчас многие горожане отмечают, что получилось особенно празднично и торжественно", - уточнила она.Камень на месте памятника Ленину в центре Хабаровска был заложен в первую годовщину смерти вождя, 22 января 1925 года, а к годовщине Октябрьской революции из Москвы в том же году привезли скульптуру работы Манизера. При первой реконструкции в 1950 году монумент перенесли из центра площади к зданию бывшего реального училища. Его высота вместе с постаментом превышает 6 метров.

https://ria.ru/20220506/khabarovsk-1787136914.html

https://ria.ru/20220507/repetitsiya-1787364019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, хабаровск, москва