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В городе под Римом запретили акцию, посвященную победе СССР над фашизмом - РИА Новости, 07.05.2022
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В городе под Римом запретили акцию, посвященную победе СССР над фашизмом
В городе под Римом запретили акцию, посвященную победе СССР над фашизмом - РИА Новости, 07.05.2022
В городе под Римом запретили акцию, посвященную победе СССР над фашизмом
Власти городка Дзагароло в столичной области Лацио в Италии запретили проведение публичного мероприятия, приуроченного ко Дню Победы, сообщается на сайте мэрии. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T18:36
2022-05-07T18:36
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РИМ, 7 мая – РИА Новости. Власти городка Дзагароло в столичной области Лацио в Италии запретили проведение публичного мероприятия, приуроченного ко Дню Победы, сообщается на сайте мэрии.Местное отделение Коммунистической партии планировало в воскресенье организовать памятную акцию в соседнем городе Палестрина, где находятся могилы трех советских партизан, а затем провести встречу в своем представительстве в Дзагароло "чтобы почтить Великую Отечественную войну, которая привела к освобождению Европы".На объявлении, посвященном мероприятию, коммунисты поместили стилизованную фотографию Евгения Халдея со знаменем Победы над Рейхстагом, а название своего города написали с заглавной буквы Z в цветах георгиевской ленты. Последняя деталь вызвала волну осуждения со стороны различных политических сил, в основном левоцентристской Демократической партии, и критику в местных СМИ.Мэрия Дзагароло несколько дней назад публично дистанцировалась от мероприятия, а накануне и вовсе отменила его проведение, объяснив решение соблюдения общественного порядка."В гражданском обществе возникло сильное недовольство, которое могло привести к акциям протеста, а учитывая, что в то же время в этом районе будут проходить другие культурные и туристические мероприятия, это создаст проблему общественного порядка", - говорится в сообщении мэрии.Местные коммунисты в разговоре с РИА Новости заявили, что их мероприятие было целиком и полностью посвящено историческим событиям, а не текущему конфликту на Украине.По словам их представителя Мауро Альборезе, организаторы акции намерены завтра провести дебаты в своем отделении, не имея возможность организовать уличную акцию."Эти вещи принадлежат истории, их нельзя скрывать из-за того, что происходит сейчас. Из истории нельзя вычеркивать строчку и делать вид, что ничего не произошло. К несчастью, в нашей стране о борьбе с нацизмом говорят в свете вклада США и Великобритании, при этом ничего не говоря об огромном вкладе СССР", - заявил Альборезе.По его словам, запрет на проведение акции стал свидетельством нежелания местных властей иметь дело с чем-то, что "хотя бы отдаленно может считать пророссийским мероприятием".
https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html
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в мире, евгений халдей, украина, сша, великобритания, италия
18:36 07.05.2022
 
В городе под Римом запретили акцию, посвященную победе СССР над фашизмом

Власти итальянского Дзагароло отменили мероприятие, посвященное победе СССР над фашизмом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБуквы Z на автомобилях
Буквы Z на автомобилях - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РИМ, 7 мая – РИА Новости. Власти городка Дзагароло в столичной области Лацио в Италии запретили проведение публичного мероприятия, приуроченного ко Дню Победы, сообщается на сайте мэрии.
Местное отделение Коммунистической партии планировало в воскресенье организовать памятную акцию в соседнем городе Палестрина, где находятся могилы трех советских партизан, а затем провести встречу в своем представительстве в Дзагароло "чтобы почтить Великую Отечественную войну, которая привела к освобождению Европы".
На объявлении, посвященном мероприятию, коммунисты поместили стилизованную фотографию Евгения Халдея со знаменем Победы над Рейхстагом, а название своего города написали с заглавной буквы Z в цветах георгиевской ленты. Последняя деталь вызвала волну осуждения со стороны различных политических сил, в основном левоцентристской Демократической партии, и критику в местных СМИ.
Мэрия Дзагароло несколько дней назад публично дистанцировалась от мероприятия, а накануне и вовсе отменила его проведение, объяснив решение соблюдения общественного порядка.
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"В гражданском обществе возникло сильное недовольство, которое могло привести к акциям протеста, а учитывая, что в то же время в этом районе будут проходить другие культурные и туристические мероприятия, это создаст проблему общественного порядка", - говорится в сообщении мэрии.
Местные коммунисты в разговоре с РИА Новости заявили, что их мероприятие было целиком и полностью посвящено историческим событиям, а не текущему конфликту на Украине.
По словам их представителя Мауро Альборезе, организаторы акции намерены завтра провести дебаты в своем отделении, не имея возможность организовать уличную акцию.
"Эти вещи принадлежат истории, их нельзя скрывать из-за того, что происходит сейчас. Из истории нельзя вычеркивать строчку и делать вид, что ничего не произошло. К несчастью, в нашей стране о борьбе с нацизмом говорят в свете вклада США и Великобритании, при этом ничего не говоря об огромном вкладе СССР", - заявил Альборезе.
По его словам, запрет на проведение акции стал свидетельством нежелания местных властей иметь дело с чем-то, что "хотя бы отдаленно может считать пророссийским мероприятием".
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