https://ria.ru/20220507/italiya-1787419993.html

В городе под Римом запретили акцию, посвященную победе СССР над фашизмом

В городе под Римом запретили акцию, посвященную победе СССР над фашизмом - РИА Новости, 07.05.2022

В городе под Римом запретили акцию, посвященную победе СССР над фашизмом

Власти городка Дзагароло в столичной области Лацио в Италии запретили проведение публичного мероприятия, приуроченного ко Дню Победы, сообщается на сайте мэрии. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T18:36

2022-05-07T18:36

2022-05-07T18:36

в мире

евгений халдей

украина

сша

великобритания

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781471537_0:131:3077:1862_1920x0_80_0_0_731edebfe5a51e5f02f4292e92f9c3d4.jpg

РИМ, 7 мая – РИА Новости. Власти городка Дзагароло в столичной области Лацио в Италии запретили проведение публичного мероприятия, приуроченного ко Дню Победы, сообщается на сайте мэрии.Местное отделение Коммунистической партии планировало в воскресенье организовать памятную акцию в соседнем городе Палестрина, где находятся могилы трех советских партизан, а затем провести встречу в своем представительстве в Дзагароло "чтобы почтить Великую Отечественную войну, которая привела к освобождению Европы".На объявлении, посвященном мероприятию, коммунисты поместили стилизованную фотографию Евгения Халдея со знаменем Победы над Рейхстагом, а название своего города написали с заглавной буквы Z в цветах георгиевской ленты. Последняя деталь вызвала волну осуждения со стороны различных политических сил, в основном левоцентристской Демократической партии, и критику в местных СМИ.Мэрия Дзагароло несколько дней назад публично дистанцировалась от мероприятия, а накануне и вовсе отменила его проведение, объяснив решение соблюдения общественного порядка."В гражданском обществе возникло сильное недовольство, которое могло привести к акциям протеста, а учитывая, что в то же время в этом районе будут проходить другие культурные и туристические мероприятия, это создаст проблему общественного порядка", - говорится в сообщении мэрии.Местные коммунисты в разговоре с РИА Новости заявили, что их мероприятие было целиком и полностью посвящено историческим событиям, а не текущему конфликту на Украине.По словам их представителя Мауро Альборезе, организаторы акции намерены завтра провести дебаты в своем отделении, не имея возможность организовать уличную акцию."Эти вещи принадлежат истории, их нельзя скрывать из-за того, что происходит сейчас. Из истории нельзя вычеркивать строчку и делать вид, что ничего не произошло. К несчастью, в нашей стране о борьбе с нацизмом говорят в свете вклада США и Великобритании, при этом ничего не говоря об огромном вкладе СССР", - заявил Альборезе.По его словам, запрет на проведение акции стал свидетельством нежелания местных властей иметь дело с чем-то, что "хотя бы отдаленно может считать пророссийским мероприятием".

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

https://ria.ru/20220507/kapitulyatsiya-1787227122.html

украина

сша

великобритания

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, евгений халдей, украина, сша, великобритания, италия