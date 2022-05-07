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Под Харьковом "Искандеры" уничтожили вооружение из США
Под Харьковом "Искандеры" уничтожили вооружение из США - РИА Новости, 07.05.2022
Под Харьковом "Искандеры" уничтожили вооружение из США
Ракеты комплексов "Искандер" уничтожили на Украине крупные скопления вооружений и техники, доставленных из США и западных стран, сообщил официальный... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:53
2022-05-07T19:53
2022-05-07T22:35
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ракеты комплексов "Искандер" уничтожили на Украине крупные скопления вооружений и техники, доставленных из США и западных стран, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. В частности, под удар попали партии оружия у железнодорожных станций Красноград и Карловка в Харьковской области, а также личный состав соединений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.Кроме того, как рассказал Конашенков, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах около Арциза, Одессы и Вознесенска ликвидированы БЛА и авиационные средства поражения противника.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
сша
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Минобороны РФ об уничтожении оружия и техники из США и западных стран
МО РФ брифинг вечер 07.05
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины, игорь конашенков
19:53 07.05.2022 (обновлено: 22:35 07.05.2022)
Под Харьковом "Искандеры" уничтожили вооружение из США
Минобороны: под Харьковом "Искандеры" уничтожили вооружение из США и западных стран