Рейтинг@Mail.ru
Под Харьковом "Искандеры" уничтожили вооружение из США - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/iskandery-1787429962.html
Под Харьковом "Искандеры" уничтожили вооружение из США
Под Харьковом "Искандеры" уничтожили вооружение из США - РИА Новости, 07.05.2022
Под Харьковом "Искандеры" уничтожили вооружение из США
Ракеты комплексов "Искандер" уничтожили на Украине крупные скопления вооружений и техники, доставленных из США и западных стран, сообщил официальный... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:53
2022-05-07T22:35
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы украины
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787435314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7729c45558f444ce5464dc56a43de3e1.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ракеты комплексов "Искандер" уничтожили на Украине крупные скопления вооружений и техники, доставленных из США и западных стран, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. В частности, под удар попали партии оружия у железнодорожных станций Красноград и Карловка в Харьковской области, а также личный состав соединений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.Кроме того, как рассказал Конашенков, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах около Арциза, Одессы и Вознесенска ликвидированы БЛА и авиационные средства поражения противника.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
сша
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ об уничтожении оружия и техники из США и западных стран
МО РФ брифинг вечер 07.05
2022-05-07T19:53
true
PT2M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787435314_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_09a023d0394ba8e4f995b0331e20deb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины, игорь конашенков
19:53 07.05.2022 (обновлено: 22:35 07.05.2022)
 
Под Харьковом "Искандеры" уничтожили вооружение из США

Минобороны: под Харьковом "Искандеры" уничтожили вооружение из США и западных стран

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ракеты комплексов "Искандер" уничтожили на Украине крупные скопления вооружений и техники, доставленных из США и западных стран, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В частности, под удар попали партии оружия у железнодорожных станций Красноград и Карловка в Харьковской области, а также личный состав соединений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
Кроме того, как рассказал Конашенков, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах около Арциза, Одессы и Вознесенска ликвидированы БЛА и авиационные средства поражения противника.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала