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Херсонская область сможет получать газ через Крым, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/infrastruktura-1787342475.html
Херсонская область сможет получать газ через Крым, заявил Аксенов
Херсонская область сможет получать газ через Крым, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.05.2022
Херсонская область сможет получать газ через Крым, заявил Аксенов
Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма, взорванные экстремистами в 2015 году опоры ЛЭП восстанавливаются,... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T06:06
2022-05-07T06:06
специальная военная операция на украине
херсонская область
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма, взорванные экстремистами в 2015 году опоры ЛЭП восстанавливаются, инфраструктура готовится, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Она (энергетическая инфраструктура) уже восстанавливается. Шесть опор необходимо восстановить (в Херсонской области). Все задачи поставлены. Будет полностью восстановлена и подготовлена система подачи электроэнергии и газа через территорию республики Крым. Газотранспортная система Крыма готова пропускать в направлении Херсона до 3 миллионов кубометров газа в сутки. Объемов хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности жителей и бизнеса в Херсонской и Запорожской областях", - сказал РИА новости Аксенов.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт, который заработал на полную мощность в мае 2016 года.&nbsp; Верховный суд Крыма признал организатора диверсии бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании незаконного вооруженного формирования - батальона Челебиджихана.
https://ria.ru/20220507/krym-1787341773.html
херсонская область
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херсонская область , республика крым
06:06 07.05.2022
 
Херсонская область сможет получать газ через Крым, заявил Аксенов

Сергей Аксенов заявил, что Херсонская область сможет получать газ через территорию Крыма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма, взорванные экстремистами в 2015 году опоры ЛЭП восстанавливаются, инфраструктура готовится, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Она (энергетическая инфраструктура) уже восстанавливается. Шесть опор необходимо восстановить (в Херсонской области). Все задачи поставлены. Будет полностью восстановлена и подготовлена система подачи электроэнергии и газа через территорию республики Крым. Газотранспортная система Крыма готова пропускать в направлении Херсона до 3 миллионов кубометров газа в сутки. Объемов хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности жителей и бизнеса в Херсонской и Запорожской областях", - сказал РИА новости Аксенов.
Железнодорожный вокзал в Симферополе
05:15Специальная военная операция на Украине
Пассажирское ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт, который заработал на полную мощность в мае 2016 года.  Верховный суд Крыма признал организатора диверсии бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании незаконного вооруженного формирования - батальона Челебиджихана.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРеспублика Крым
 
 
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