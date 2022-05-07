https://ria.ru/20220507/infrastruktura-1787342475.html

Херсонская область сможет получать газ через Крым, заявил Аксенов

Херсонская область сможет получать газ через Крым, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.05.2022

Херсонская область сможет получать газ через Крым, заявил Аксенов

Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма, взорванные экстремистами в 2015 году опоры ЛЭП восстанавливаются,... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T06:06

2022-05-07T06:06

2022-05-07T06:06

специальная военная операция на украине

херсонская область

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма, взорванные экстремистами в 2015 году опоры ЛЭП восстанавливаются, инфраструктура готовится, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Она (энергетическая инфраструктура) уже восстанавливается. Шесть опор необходимо восстановить (в Херсонской области). Все задачи поставлены. Будет полностью восстановлена и подготовлена система подачи электроэнергии и газа через территорию республики Крым. Газотранспортная система Крыма готова пропускать в направлении Херсона до 3 миллионов кубометров газа в сутки. Объемов хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности жителей и бизнеса в Херсонской и Запорожской областях", - сказал РИА новости Аксенов.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт, который заработал на полную мощность в мае 2016 года. Верховный суд Крыма признал организатора диверсии бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании незаконного вооруженного формирования - батальона Челебиджихана.

https://ria.ru/20220507/krym-1787341773.html

херсонская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

херсонская область , республика крым