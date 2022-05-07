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Число жертв взрыва в отеле в Гаване возросло до 32 - РИА Новости, 07.05.2022
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Число жертв взрыва в отеле в Гаване возросло до 32
Число жертв взрыва в отеле в Гаване возросло до 32 - РИА Новости, 07.05.2022
Число жертв взрыва в отеле в Гаване возросло до 32
Число погибших при взрыве газа в гаванском отеле Saratoga выросло до 32, еще 19 числятся пропавшими без вести, сообщила представитель регионального Красного... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:41
2022-05-07T20:09
в мире
гавана
красный крест
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в гаванском отеле Saratoga выросло до 32, еще 19 числятся пропавшими без вести, сообщила представитель регионального Красного креста Глория Боннин.Ранее сообщалось о 25 погибших и более чем 60 госпитализированных."Глава провинциального Фронта восстановления семейных связей Красного Креста Глория Боннин сообщила, что, согласно подготовленному на данный момент списку, 19 человек пропали без вести и 32 умерли", - пишет агентство Prensa Latina.По словам врача, в больницах столицы остаются не менее 44 человек, 10 были выписаны.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Предварительная версия произошедшего - утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем - газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.
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в мире, гавана, красный крест
19:41 07.05.2022 (обновлено: 20:09 07.05.2022)
 
Число жертв взрыва в отеле в Гаване возросло до 32

Красный Крест: число жертв взрыва в Гаване возросло до 32, без вести пропали 19 человек

© AP Photo / Ramon EspinosaНа месте взрыва в гаванском отеле Saratoga
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в гаванском отеле Saratoga выросло до 32, еще 19 числятся пропавшими без вести, сообщила представитель регионального Красного креста Глория Боннин.
Ранее сообщалось о 25 погибших и более чем 60 госпитализированных.
"Глава провинциального Фронта восстановления семейных связей Красного Креста Глория Боннин сообщила, что, согласно подготовленному на данный момент списку, 19 человек пропали без вести и 32 умерли", - пишет агентство Prensa Latina.
По словам врача, в больницах столицы остаются не менее 44 человек, 10 были выписаны.
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Предварительная версия произошедшего - утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем - газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga, Куба - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 14:59
Спасатели продолжают поиск выживших под завалами отеля на Кубе
 
В миреГаванаКрасный Крест
 
 
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