19:41 07.05.2022 (обновлено: 20:09 07.05.2022)
Число жертв взрыва в отеле в Гаване возросло до 32
Красный Крест: число жертв взрыва в Гаване возросло до 32, без вести пропали 19 человек
© AP Photo / Ramon EspinosaНа месте взрыва в гаванском отеле Saratoga
© AP Photo / Ramon Espinosa
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga. Архивное фото
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в гаванском отеле Saratoga выросло до 32, еще 19 числятся пропавшими без вести, сообщила представитель регионального Красного креста Глория Боннин.
Ранее сообщалось о 25 погибших и более чем 60 госпитализированных.
"Глава провинциального Фронта восстановления семейных связей Красного Креста Глория Боннин сообщила, что, согласно подготовленному на данный момент списку, 19 человек пропали без вести и 32 умерли", - пишет агентство Prensa Latina.
По словам врача, в больницах столицы остаются не менее 44 человек, 10 были выписаны.
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Предварительная версия произошедшего - утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем - газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.