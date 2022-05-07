https://ria.ru/20220507/gavana-1787428458.html

Число жертв взрыва в отеле в Гаване возросло до 32

Число жертв взрыва в отеле в Гаване возросло до 32 - РИА Новости, 07.05.2022

Число жертв взрыва в отеле в Гаване возросло до 32

Число погибших при взрыве газа в гаванском отеле Saratoga выросло до 32, еще 19 числятся пропавшими без вести, сообщила представитель регионального Красного... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T19:41

2022-05-07T19:41

2022-05-07T20:09

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гавана

красный крест

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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в гаванском отеле Saratoga выросло до 32, еще 19 числятся пропавшими без вести, сообщила представитель регионального Красного креста Глория Боннин.Ранее сообщалось о 25 погибших и более чем 60 госпитализированных."Глава провинциального Фронта восстановления семейных связей Красного Креста Глория Боннин сообщила, что, согласно подготовленному на данный момент списку, 19 человек пропали без вести и 32 умерли", - пишет агентство Prensa Latina.По словам врача, в больницах столицы остаются не менее 44 человек, 10 были выписаны.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Предварительная версия произошедшего - утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем - газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.

https://ria.ru/20220507/poisk-1787393108.html

гавана

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гавана, красный крест