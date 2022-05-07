https://ria.ru/20220507/gavana-1787367595.html

Путин выразил соболезнования главе Кубы после взрыва в Гаване

Путин выразил соболезнования главе Кубы после взрыва в Гаване - РИА Новости, 07.05.2022

Путин выразил соболезнования главе Кубы после взрыва в Гаване

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи со взрывом в гаванском отеле Saratoga и пожелал... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:31

2022-05-07T11:31

2022-05-07T15:47

в мире

куба

гавана

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи со взрывом в гаванском отеле Saratoga и пожелал скорейшего выздоровления раненым, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле "Саратога". Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.Сильным взрывом в Гаване в пятницу было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия. По данным властей Кубы, в результате взрыва в отеле погибли восемь человек, ранены 30.

https://ria.ru/20220506/pogibshie-1787311695.html

куба

гавана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куба, гавана, владимир путин, мигель диас-канель бермудес