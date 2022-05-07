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Путин выразил соболезнования главе Кубы после взрыва в Гаване - РИА Новости, 07.05.2022
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Путин выразил соболезнования главе Кубы после взрыва в Гаване
Путин выразил соболезнования главе Кубы после взрыва в Гаване - РИА Новости, 07.05.2022
Путин выразил соболезнования главе Кубы после взрыва в Гаване
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи со взрывом в гаванском отеле Saratoga и пожелал... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:31
2022-05-07T15:47
в мире
куба
гавана
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи со взрывом в гаванском отеле Saratoga и пожелал скорейшего выздоровления раненым, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле "Саратога". Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.Сильным взрывом в Гаване в пятницу было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия. По данным властей Кубы, в результате взрыва в отеле погибли восемь человек, ранены 30.
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в мире, куба, гавана, владимир путин, мигель диас-канель бермудес
11:31 07.05.2022 (обновлено: 15:47 07.05.2022)
 
Путин выразил соболезнования главе Кубы после взрыва в Гаване

Президент Путин выразил соболезнования главе Кубы в связи с последствиями взрыва в отеле

© AP Photo / Ramon EspinosaВзрыв газа в гаванской гостинице Saratoga
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи со взрывом в гаванском отеле Saratoga и пожелал скорейшего выздоровления раненым, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле "Саратога". Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.
Сильным взрывом в Гаване в пятницу было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия. По данным властей Кубы, в результате взрыва в отеле погибли восемь человек, ранены 30.
На месте взрыва в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 20:40
Число погибших при взрыве в отеле Гаваны возросло до восьми
 
В миреКубаГаванаВладимир ПутинМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
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