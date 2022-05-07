Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220507/gavana-1787336717.html
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое - РИА Новости, 07.05.2022
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое
Восемнадцать человек, включая беременную женщину и ребенка, погибли при взрыве в отеле Saratoga в Гаване, сообщила администрация президента Кубы. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:54
2022-05-07T02:32
в мире
куба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787311445_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_74421ac2270b7d82f3a77c454655c042.jpg
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Восемнадцать человек, включая беременную женщину и ребенка, погибли при взрыве в отеле Saratoga в Гаване, сообщила администрация президента Кубы.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Спасатели укрепляют конструкции здания, чтобы продвигаться по завалам в поисках выживших. Ранее власти сообщали о девяти погибших, 40 раненых и 12 пропавших без вести.Согласно опубликованным в блоге администрации цифрам, госпитализированы 56 человек, включая 14 детей.
https://ria.ru/20220506/vzryv-1787258783.html
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787311445_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_97686fe80dcc12ed914fa7c18c8fe5f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба
01:54 07.05.2022 (обновлено: 02:32 07.05.2022)
 
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое

Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 18 человек

© AP Photo / Ramon EspinosaНа месте взрыва в Гаване, Куба
На месте взрыва в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
На месте взрыва в Гаване, Куба
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Восемнадцать человек, включая беременную женщину и ребенка, погибли при взрыве в отеле Saratoga в Гаване, сообщила администрация президента Кубы.
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Спасатели укрепляют конструкции здания, чтобы продвигаться по завалам в поисках выживших. Ранее власти сообщали о девяти погибших, 40 раненых и 12 пропавших без вести.
"(Мигель) Диас-Канель (президент Кубы) поблагодарил дружественные страны за солидарность, проявленную перед лицом несчастного случая в отеле Saratoga. По предварительным данным, озвученным на совещании, погибли 18 человек, в том числе беременная женщина и ребенок", - сообщила администрация президента по итогам правительственного совещания.
Согласно опубликованным в блоге администрации цифрам, госпитализированы 56 человек, включая 14 детей.
Спасатели на месте взрыва в одном из зданий мадридского района Саламанка - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 16:56
Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18
 
В миреКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала