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Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое - РИА Новости, 07.05.2022
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое
Восемнадцать человек, включая беременную женщину и ребенка, погибли при взрыве в отеле Saratoga в Гаване, сообщила администрация президента Кубы. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:54
2022-05-07T01:54
2022-05-07T02:32
в мире
куба
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Восемнадцать человек, включая беременную женщину и ребенка, погибли при взрыве в отеле Saratoga в Гаване, сообщила администрация президента Кубы.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Спасатели укрепляют конструкции здания, чтобы продвигаться по завалам в поисках выживших. Ранее власти сообщали о девяти погибших, 40 раненых и 12 пропавших без вести.Согласно опубликованным в блоге администрации цифрам, госпитализированы 56 человек, включая 14 детей.
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куба
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, куба
01:54 07.05.2022 (обновлено: 02:32 07.05.2022)
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 18 человек
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Восемнадцать человек, включая беременную женщину и ребенка, погибли при взрыве в отеле Saratoga в Гаване, сообщила администрация президента Кубы.
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Спасатели укрепляют конструкции здания, чтобы продвигаться по завалам в поисках выживших. Ранее власти сообщали о девяти погибших, 40 раненых и 12 пропавших без вести.
"(Мигель) Диас-Канель (президент Кубы) поблагодарил дружественные страны за солидарность, проявленную перед лицом несчастного случая в отеле Saratoga. По предварительным данным, озвученным на совещании, погибли 18 человек, в том числе беременная женщина и ребенок", - сообщила администрация президента по итогам правительственного совещания.
Согласно опубликованным в блоге администрации цифрам, госпитализированы 56 человек, включая 14 детей.