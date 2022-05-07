https://ria.ru/20220507/gavana-1787336717.html

Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое

Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое - РИА Новости, 07.05.2022

Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло вдвое

Восемнадцать человек, включая беременную женщину и ребенка, погибли при взрыве в отеле Saratoga в Гаване, сообщила администрация президента Кубы. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T01:54

2022-05-07T01:54

2022-05-07T02:32

в мире

куба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787311445_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_74421ac2270b7d82f3a77c454655c042.jpg

МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Восемнадцать человек, включая беременную женщину и ребенка, погибли при взрыве в отеле Saratoga в Гаване, сообщила администрация президента Кубы.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Спасатели укрепляют конструкции здания, чтобы продвигаться по завалам в поисках выживших. Ранее власти сообщали о девяти погибших, 40 раненых и 12 пропавших без вести.Согласно опубликованным в блоге администрации цифрам, госпитализированы 56 человек, включая 14 детей.

https://ria.ru/20220506/vzryv-1787258783.html

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, куба