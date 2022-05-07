21:48 07.05.2022 (обновлено: 23:34 07.05.2022)
В МО сообщили о завершении операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"
В МО сообщили о завершении операции по эвакуации мирных граждан с территории "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината "Азовсталь"
Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Благодаря беспрецедентным мерам России и при участии ООН и МККК завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с "Азовстали", удалось спасти 51 человека, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За период проведения операции (с 5 мая 2022 года) удалось спасти 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей, в том числе 7 мая 2022 года – одного человека", — сообщил он.
Мизинцев подчеркнул, что каждому спасенному мирному жителю обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. В сопровождении представителей международных организаций эвакуированные убыли в избранные места временного размещения.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.