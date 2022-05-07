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В МО сообщили о завершении операции по эвакуации гражданских с "Азовстали" - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/evakuatsiya-1787441893.html
В МО сообщили о завершении операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"
В МО сообщили о завершении операции по эвакуации гражданских с "Азовстали" - РИА Новости, 07.05.2022
В МО сообщили о завершении операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"
Благодаря беспрецедентным мерам России и при участии ООН и МККК завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с "Азовстали", удалось спасти 51... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:48
2022-05-07T23:34
специальная военная операция на украине
оон
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
мариуполь
азовсталь
днр
в мире
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Благодаря беспрецедентным мерам России и при участии ООН и МККК завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с "Азовстали", удалось спасти 51 человека, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За период проведения операции (с 5 мая 2022 года) удалось спасти 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей, в том числе 7 мая 2022 года – одного человека", — сообщил он.Мизинцев подчеркнул, что каждому спасенному мирному жителю обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. В сопровождении представителей международных организаций эвакуированные убыли в избранные места временного размещения.Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
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оон, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, мариуполь, азовсталь, днр, в мире, владимир путин, россия, игорь конашенков
21:48 07.05.2022 (обновлено: 23:34 07.05.2022)
 
В МО сообщили о завершении операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"

В МО сообщили о завершении операции по эвакуации мирных граждан с территории "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината "Азовсталь"
Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Благодаря беспрецедентным мерам России и при участии ООН и МККК завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с "Азовстали", удалось спасти 51 человека, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За период проведения операции (с 5 мая 2022 года) удалось спасти 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей, в том числе 7 мая 2022 года – одного человека", — сообщил он.
Мизинцев подчеркнул, что каждому спасенному мирному жителю обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. В сопровождении представителей международных организаций эвакуированные убыли в избранные места временного размещения.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 11:41Специальная военная операция на Украине
Из "Азовстали" эвакуировали 50 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеООНМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаМариупольАзовстальДНРВ миреВладимир ПутинРоссияИгорь Конашенков
 
 
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