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В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18 583 человек - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/evakuatsiya-1787441158.html
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18 583 человек
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18 583 человек - РИА Новости, 07.05.2022
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18 583 человек
Еще 18 583 человека были за минувшие сутки эвакуированы в Россию из опасных районов Донбасса и Украины, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:40
2022-05-07T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
удар всу по нефтебазе в белгороде
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Еще 18 583 человека были за минувшие сутки эвакуированы в Россию из опасных районов Донбасса и Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 тысяч 583 человека, в том числе 1841 ребенок", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу."Всего с начала специальной военной операции – уже 1 миллион 165 тысяч 957 человек, из которых 205 тысяч 640 детей", - добавил он.Государственную границу РФ пересекли 150 тысяч 971 единица личного автомобильного транспорта, в том числе – 2385 за прошедшие сутки, отметил генерал.
https://ria.ru/20220507/mariupol-1787352597.html
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в мире, россия, украина, киев, удар всу по нефтебазе в белгороде, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:40 07.05.2022 (обновлено: 21:44 07.05.2022)
 
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18 583 человек

Минобороны: в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18 583 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината "Азовсталь"
Мирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Еще 18 583 человека были за минувшие сутки эвакуированы в Россию из опасных районов Донбасса и Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 тысяч 583 человека, в том числе 1841 ребенок", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.
"Всего с начала специальной военной операции – уже 1 миллион 165 тысяч 957 человек, из которых 205 тысяч 640 детей", - добавил он.
Государственную границу РФ пересекли 150 тысяч 971 единица личного автомобильного транспорта, в том числе – 2385 за прошедшие сутки, отметил генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевУдар ВСУ по нефтебазе в БелгородеМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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