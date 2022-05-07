https://ria.ru/20220507/evakuatsiya-1787441158.html

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18 583 человек

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18 583 человек - РИА Новости, 07.05.2022

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18 583 человек

Еще 18 583 человека были за минувшие сутки эвакуированы в Россию из опасных районов Донбасса и Украины, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:40

2022-05-07T21:40

2022-05-07T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

удар всу по нефтебазе в белгороде

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Еще 18 583 человека были за минувшие сутки эвакуированы в Россию из опасных районов Донбасса и Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 тысяч 583 человека, в том числе 1841 ребенок", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу."Всего с начала специальной военной операции – уже 1 миллион 165 тысяч 957 человек, из которых 205 тысяч 640 детей", - добавил он.Государственную границу РФ пересекли 150 тысяч 971 единица личного автомобильного транспорта, в том числе – 2385 за прошедшие сутки, отметил генерал.

https://ria.ru/20220507/mariupol-1787352597.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, удар всу по нефтебазе в белгороде, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)