https://ria.ru/20220507/evakuatsiya-1787406852.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более ста человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более ста человек - РИА Новости, 07.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более ста человек

Сто пятьдесят два человека, среди них 32 ребенка, были эвакуированы с 08.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:48

2022-05-07T16:48

2022-05-07T16:48

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780806672_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_cff820f791baab747490f6dd4c67e7a3.jpg

ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Сто пятьдесят два человека, среди них 32 ребенка, были эвакуированы с 08.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 7 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 152 человека, среди них 32 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/azovstal-1787368601.html

мариуполь

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, донецкая народная республика, украина, донбасс