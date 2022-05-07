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Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более ста человек - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/evakuatsiya-1787406852.html
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более ста человек
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более ста человек - РИА Новости, 07.05.2022
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более ста человек
Сто пятьдесят два человека, среди них 32 ребенка, были эвакуированы с 08.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:48
2022-05-07T16:48
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Сто пятьдесят два человека, среди них 32 ребенка, были эвакуированы с 08.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 7 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 152 человека, среди них 32 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/azovstal-1787368601.html
мариуполь
донецкая народная республика
украина
донбасс
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мариуполь, донецкая народная республика, украина, донбасс
16:48 07.05.2022
 
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более ста человек

В ДНР сообщили, что из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более ста человек

© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Сто пятьдесят два человека, среди них 32 ребенка, были эвакуированы с 08.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"В течение дня 7 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 152 человека, среди них 32 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 11:41Специальная военная операция на Украине
Из "Азовстали" эвакуировали 50 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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