Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более ста человек
В ДНР сообщили, что из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более ста человек
© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Сто пятьдесят два человека, среди них 32 ребенка, были эвакуированы с 08.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"В течение дня 7 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 152 человека, среди них 32 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.