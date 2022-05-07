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В центре Москвы в субботу ограничат движение на ряде улиц - РИА Новости, 07.05.2022
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В центре Москвы в субботу ограничат движение на ряде улиц
В центре Москвы в субботу ограничат движение на ряде улиц - РИА Новости, 07.05.2022
В центре Москвы в субботу ограничат движение на ряде улиц
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся с 10.00 до окончания мероприятия, сообщает... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:47
2022-05-07T01:47
общество
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся с 10.00 до окончания мероприятия, сообщает департамент транспорта российской столицы.В департаменте уточнили, что будут перекрыты Волгоградский проспект, Таганская площадь, улицы Таганская, Александра Солженицына, Серафимовича, Моховая, Воздвиженка, Большая Садовая, Марксистская, переулки Марксистский и Маяковского, Садовое кольцо, Проектируемый проезд № 3502, Софийская набережная, Большой Каменный мост, а также ближайшие к ним улицы в центре города.Маршруты наземного транспорта в центре города укорочены.
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общество, москва
01:47 07.05.2022
 
В центре Москвы в субботу ограничат движение на ряде улиц

В центре Москвы в субботу ограничат движение на ряде улиц из-за репетиции парада Победы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Уличное украшение ко Дню Победы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся с 10.00 до окончания мероприятия, сообщает департамент транспорта российской столицы.
В департаменте уточнили, что будут перекрыты Волгоградский проспект, Таганская площадь, улицы Таганская, Александра Солженицына, Серафимовича, Моховая, Воздвиженка, Большая Садовая, Марксистская, переулки Марксистский и Маяковского, Садовое кольцо, Проектируемый проезд № 3502, Софийская набережная, Большой Каменный мост, а также ближайшие к ним улицы в центре города.
Пассажиры на станции метро Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
01:42
В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро
Маршруты наземного транспорта в центре города укорочены.
 
ОбществоМосква
 
 
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