https://ria.ru/20220507/dvizhenie-1787336440.html
В центре Москвы в субботу ограничат движение на ряде улиц
В центре Москвы в субботу ограничат движение на ряде улиц - РИА Новости, 07.05.2022
В центре Москвы в субботу ограничат движение на ряде улиц
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся с 10.00 до окончания мероприятия, сообщает... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:47
2022-05-07T01:47
2022-05-07T01:47
общество
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся с 10.00 до окончания мероприятия, сообщает департамент транспорта российской столицы.В департаменте уточнили, что будут перекрыты Волгоградский проспект, Таганская площадь, улицы Таганская, Александра Солженицына, Серафимовича, Моховая, Воздвиженка, Большая Садовая, Марксистская, переулки Марксистский и Маяковского, Садовое кольцо, Проектируемый проезд № 3502, Софийская набережная, Большой Каменный мост, а также ближайшие к ним улицы в центре города.Маршруты наземного транспорта в центре города укорочены.
https://ria.ru/20220507/metro-1787336327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В центре Москвы в субботу ограничат движение на ряде улиц
В центре Москвы в субботу ограничат движение на ряде улиц из-за репетиции парада Победы
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в субботу из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся с 10.00 до окончания мероприятия, сообщает департамент транспорта российской столицы.
В департаменте уточнили, что будут перекрыты Волгоградский проспект, Таганская площадь, улицы Таганская, Александра Солженицына, Серафимовича, Моховая, Воздвиженка, Большая Садовая, Марксистская, переулки Марксистский и Маяковского, Садовое кольцо, Проектируемый проезд № 3502, Софийская набережная, Большой Каменный мост, а также ближайшие к ним улицы в центре города.
Маршруты наземного транспорта в центре города укорочены.