17:29 07.05.2022 (обновлено: 19:19 07.05.2022)
Народная милиция ЛНР взяла под контроль поселок в районе Лисичанска
Народная милиция ЛНР сообщила о взятии поселка Светличное в районе Лисичанска
Военные у Новотошковского в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Народная милиция ЛНР взяла под контроль поселок Светличное Попаснянского района, заявил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.
"Сейчас поселок полностью под контролем Народной милиции ЛНР, однако бои не стихают", — сообщил Филипоненко журналистам.
По его словам, украинские военные занимали позиции в жилой застройке и оборудовали под свои нужды огневые точки.
"Прикрываясь местным населением как живым щитом вели оборону", — уточнил Филипоненко.
Вчера, 08:00Новая Россия и новый мир — после Победы
Ранее утром посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал о взятии под контроль здания администрации города Попасная. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что 80 процентов населенного пункта занято российскими войсками. Кроме того, он подтвердил освобождение поселка Нижнее.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.