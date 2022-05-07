https://ria.ru/20220507/donbass-1787387354.html

Из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ повреждена ж/д инфраструктура

Из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ повреждена ж/д инфраструктура - РИА Новости, 07.05.2022

Из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ повреждена ж/д инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:04

2022-05-07T14:04

2022-05-07T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецк (днр)

ссср

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ повреждена инфраструктура в районе станции Ясиноватая-Западная", - сообщил штаб в своем Telegram-канале, отметив, что "повреждена ж/д инфраструктура"."Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка", - подчеркивается в сообщении.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220507/obstrel-1787378346.html

https://ria.ru/20220507/donbass-1787382775.html

ясиноватая

донецк (днр)

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецк (днр), ссср