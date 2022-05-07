https://ria.ru/20220507/donbass-1787387354.html
Из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ повреждена ж/д инфраструктура
Из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ повреждена ж/д инфраструктура - РИА Новости, 07.05.2022
Из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ повреждена ж/д инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:04
2022-05-07T14:04
2022-05-07T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецк (днр)
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_348:564:2985:2047_1920x0_80_0_0_c7019fe8b37acc3bf3d264d0e2030298.jpg
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ повреждена инфраструктура в районе станции Ясиноватая-Западная", - сообщил штаб в своем Telegram-канале, отметив, что "повреждена ж/д инфраструктура"."Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка", - подчеркивается в сообщении.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220507/obstrel-1787378346.html
https://ria.ru/20220507/donbass-1787382775.html
ясиноватая
донецк (днр)
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_942:520:2977:2047_1920x0_80_0_0_673083a0c390e7ea3a36a6ae41e6a907.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецк (днр), ссср
Из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ повреждена ж/д инфраструктура
В ДНР заявили, что из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена станция Ясиноватая-Западная